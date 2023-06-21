Минцифры: стань «белым хакером»: запишись на ИТ-курс по кибербезу

Участники бесплатного онлайн-курса узнают, как проверять ИТ-инфраструктуру компаний на прочность, как находить уязвимости в защите и как противостоять кибератакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Белые хакеры — это специалисты по ИТ-безопасности, которые стоят на защите интересов государства и бизнеса. Они участвуют в пентестах и Bug Bounty и получают за найденные уязвимости миллионы рублей.

Курс разработали лучшие представители профессии совместно с образовательным центром CyberEd при поддержке Минцифры. Специалисты поделятся историями из своей практики и расскажут, что по-настоящему значит быть «белым хакером».

На курсе научат: проводить тестирование защищённости корпоративных систем; проводить атаки первичного доступа; зарабатывать на программах Bug Bounty; работать в defensive-области и построении безопасных систем; участвовать в цифровой трансформации компаний

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Курс длится 48 академических часов. За это время участники разберут 12 уровней атак.

Записаться на бесплатный курс «Профессия — белый хакер»

