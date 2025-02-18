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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность IDOR Insecure Direct Object References Уязвимость Небезопасные прямые ссылки на объекты



18.02.2025 Эксперты компании «Нейроинформ» выявили ключевые уязвимости российских компаний по итогам 2024 года 1
29.11.2024 Эксперты «Нейроинформ» выявили топовые уязвимости в логистических компаниях по итогам III квартала 2024 года 1
14.08.2024 Данные, удаленные из репозиториев GitHub, остаются доступными навсегда. Даже если они приватные 1
26.07.2024 Хакеры выложили в Сеть документы крупнейшего ИТ-подрядчика Министерства обороны США 1
01.08.2023 «Яндекс» запускает новый конкурс «Охоты за ошибками» для усиления защиты данных 1
18.05.2020 «Ростелеком-Солар»: около 70% веб-приложений содержат критические уязвимости 3
04.07.2019 Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 931 2
Microsoft Corporation 24666 2
Нейроинформ 7 2
Yandex - Яндекс 7411 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
GitHub 828 1
Leidos 2 1
X Corp - Twitter 2848 1
Yahoo! 3698 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Lockheed Martin 759 1
Unsplash 818 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
MGM Resorts International 4 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6184 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 651 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 260 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 431 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1254 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3898 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 2
Website URL - Uniform Resource Locator 881 2
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 126 1
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 119 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3088 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16194 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1927 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2558 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1445 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 368 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 896 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 597 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 62 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2176 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 209 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 195 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 263 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 19 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
NVision Барьер 656 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
2Test Профишкаф 1 1
Дмитриев Александр 35 2
Колесов Александр 58 1
Дрюков Владимир 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 883 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3718 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 493 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 1
Аудит - аудиторский услуги 2685 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 1
Bloomberg 1297 1
Wikipedia - Википедия 512 1
Fortune 206 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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