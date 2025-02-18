Кибербезопасность IDOR Insecure Direct Object References Уязвимость Небезопасные прямые ссылки на объекты
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Lockheed Martin 759 1
|Unsplash 818 1
|MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
|MGM Resorts International 4 1
|Дмитриев Александр 35 2
|Колесов Александр 58 1
|Дрюков Владимир 44 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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