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Первые пять компаний вышли на кибериспытания в экспресс-формате

В рамках проекта «Кибериспытание» к участию в проверке киберустойчивости ИТ-инфраструктуры приступили первые пять компаний в экспресс-формате. На проведение испытаний каждой из них выделяется грант в размере 1 млн руб. Он достанется белым хакерам в случае, если будет найдена цепочка действий, реализующая недопустимое событие. Кибериспытания были опубликованы на платформе Standoff Bug Bounty. Об этом CNews сообщили представители проекта «Кибериспытание».

Первыми участниками кибериспытаний стали организации, работающие в сферах образования, медицины, ИТ и безопасности: образовательная платформа CyberED (недопустимое событие – кража персональных данных); Международная Академическая Клиника (недопустимое событие – кража персональных данных); ИТ и ИБ-интегратор «Два капитана» (недопустимое событие – взлом аккаунта первого лица); ERP и RPA-системы Lexema (недопустимое событие – шифрование инфраструктуры); агентство безопасности Guardian Group (недопустимое событие – взлом аккаунта первого лица).

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«Как член экспертного совета «Кибериспытания», я нахожу важным, чтобы моя собственная компания также приняла участие в проекте. На ее кейсе мы сможем показать, насколько такой способ оценки защищенности является одновременно полезным и безопасным для бизнеса. В то же время проект интересен не только мне как генеральному директору, но и нашим студентам – будущим белым хакерам: грантовая поддержка даст им мотивацию усерднее и быстрее прокачивать свои навыки, создавать сильные команды и помогать бизнесу оценивать их реальную защищенность», – сказал Егор Богомолов, генеральный директор компании CyberED , член экспертного совета проекта «Кибериспытание».

В течение трех месяцев белые хакеры будут проводить кибериспытания ИТ-систем организаций-участников на возможность нанести компании критический ущерб. Исследование проводится сильнейшими специалистами в области кибербезопасности, которые смогут получить вознаграждение в размере 1 млн руб. в случае реализации одного из типовых недопустимых событий. Экспресс-проверка первых участников стартовала в рамках выделенного грантового фонда «Кибериспытаний» в размере 100 млн руб., который направлен на повышение киберустойчивости среднего и крупного бизнеса.

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