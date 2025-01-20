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Гришин Алексей



20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
14.01.2025 BPMSoft запустила личный кабинет разработчика для всех партнеров 1
19.08.2024 ГК Softline провела комплексное тестирование на проникновение для компании TAGLEX 1
17.07.2024 Новое онлайн-сообщество для пользователей BPMSoft 1
22.08.2023 «Инфосистемы джет» внедрила систему видеонаблюдения, контроля и управления доступом в ВОЭК 1
04.04.2023 «Инфосистемы джет» модернизировала центр управления сетями энергетической компании в Вологодской области 1
15.06.2021 Эксперты «Инфосистемы джет» разработали стратегию развития ИТ и ИБ для «Вологодской областной энергетической компании» 1
04.09.2019 «Ростелеком-солар» запустил сервис анализа защищенности Qualys из российского облака 1
02.09.2019 «Ростелеком-солар» обновил платформу для обучения пользователей правилам кибербезопасности 1
30.01.2019 «Инфосистемы Джет» внедрила ВКС на оборудовании Cisco в «Вологдаоблэнерго» 1
22.01.2019 «Инфосистемы Джет» создала Центр прикладных систем безопасности 1
30.11.2017 Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты 1
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
21.06.2017 МТС подтвердила соответствие требованиям стандарта PCI DSS 1
09.02.2017 Компания «Инфосистемы Джет» создала собственное антифрод-решение Jet Detective 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
08.06.2016 «Акадо Телеком» и «Гольфстрим охранные системы» запускают услугу «Охранная сигнализация» для физических лиц 1
20.05.2016 Оборот «Инфосистемы Джет» в области ИБ в 2015 г. вырос на 13,7% 1
31.03.2016 «Акадо Телеком» предлагает переход на 200 Мбит/с за 20 руб. в месяц 1
18.12.2015 Алексей Гришин - Многократно возросла важность обеспечения безопасности веб-сервисов 1
10.12.2015 Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала 1
21.05.2015 Оборот «Инфосистемы Джет» в области ИБ составил 2,2 млрд руб. 1
31.10.2014 Инвестиционные предпочтения банкиров: риски, анализ клиентов и «мобилизация» 1
19.10.2012 Мобильный сайт становится залогом успеха онлайн-магазина 1
20.03.2007 Naumen: аутсорсинговые call-центры без работы не останутся 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Гришин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 15
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 3
Информзащита 756 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Atrinity - Атринити 21 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Microsoft Corporation 24623 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Softline - Софтлайн 2810 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 2
Ростелеком 9699 1
Cisco Systems 5114 1
Qualys 62 1
Код Безопасности 616 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит Интеграция 190 1
АйТи 1365 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Naumen - Наумен 625 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Google LLC 11775 1
Emerson 84 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Ovum 99 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Астерос Консалтинг 64 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 3
АльфаСтрахование СГ 320 2
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 4 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Sony Pictures Entertainment 140 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Visa International 1949 1
Альфа-Банк 1769 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Интеркоммерц КБ 34 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 1
Прикарпатьеоблэнерго 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
TAGLEX - ТАГЛЕКС 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Google Android 13994 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Microsoft Office 3734 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 29 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple iPhone 6 4862 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Янкин Андрей 35 3
Колесников Евгений 17 3
Бажинов Алексей 4 2
Кошкина Юлия 13 2
Натекин Алексей 7 2
Дмитриев Александр 34 2
Белоусов Максим 108 2
Сергеев Сергей 138 2
Молодых Владимир 28 2
Огородников Дмитрий 27 2
Шебалков Михаил 6 2
Педоренко Андрей 42 2
Шишкин Сергей 9 2
Соколова Анастасия 10 2
Хрупова Елена 5 2
Wirth Michael - Вирт Майкл 5 2
Гольдштейн Анна 8 1
Раевский Александр 1 1
Земков Сергей 158 1
Гусев Алексей 19 1
Макаров Андрей 24 1
Демидов Дмитрий 21 1
Чапчаев Андрей 55 1
Муромец Юлия 28 1
Табаков Валерий 11 1
Бирюков Дмитрий 12 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
Соловкин Юрий 6 1
Рубцова Ольга 33 1
Патрушев Антон 1 1
Филиппов Максим 48 1
Кобцев Роман 2 1
Наместников Юрий 40 1
Бар-Бирюкова Мария 94 1
Врублевский Андрей 7 1
Шабуров Олег 12 1
Акимов Евгений 38 1
Сизов Алексей 14 1
Четвертнев Илья 11 1
Лебедев Павел 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 15
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Украина 7608 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 2
Европа 21767 1
Америка - Американский регион 2160 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Закавказье - Transcaucasia 122 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Украина Западная 15 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 1
Япония 13282 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
Айсберг - Eisberg 177 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Skynet 51 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Аренда 2416 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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