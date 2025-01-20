Гришин Алексей
Гришин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Янкин Андрей 35 3
|Колесников Евгений 17 3
|Бажинов Алексей 4 2
|Кошкина Юлия 13 2
|Натекин Алексей 7 2
|Дмитриев Александр 34 2
|Белоусов Максим 108 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Молодых Владимир 28 2
|Огородников Дмитрий 27 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Педоренко Андрей 42 2
|Шишкин Сергей 9 2
|Соколова Анастасия 10 2
|Хрупова Елена 5 2
|Wirth Michael - Вирт Майкл 5 2
|Гольдштейн Анна 8 1
|Раевский Александр 1 1
|Земков Сергей 158 1
|Гусев Алексей 19 1
|Макаров Андрей 24 1
|Демидов Дмитрий 21 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Муромец Юлия 28 1
|Табаков Валерий 11 1
|Бирюков Дмитрий 12 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
|Соловкин Юрий 6 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Патрушев Антон 1 1
|Филиппов Максим 48 1
|Кобцев Роман 2 1
|Наместников Юрий 40 1
|Бар-Бирюкова Мария 94 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Шабуров Олег 12 1
|Акимов Евгений 38 1
|Сизов Алексей 14 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Лебедев Павел 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Госрасходы - портал 69 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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