BPMSoft запустила личный кабинет разработчика для всех партнеров

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) представила новый цифровой сервис — личный кабинет разработчика, который стал частью экосистемы low-code платформы BPMSoft. Таким образом, партнеры получили доступ к управлению своими продуктами, созданными для магазина приложений. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Личный кабинет разработчика представляет собой специализированный раздел сайта BPMSoft, через который можно осуществлять полный контроль над жизненным циклом решений, созданных на базе платформы. Запуск личного кабинета позволил автоматизировать все ключевые процессы управления: от подачи заявок на сертификацию до публикации и обновления продуктов. Для компаний-партнеров открывается возможность сосредоточиться на создании инновационных решений и оперативно адаптировать их под потребности клиентов.

После проверки сертифицированные продукты автоматически появляются в витрине Магазина приложений BPMSoft. Благодаря централизованному управлению партнеры могут изменять описания, стоимость и другие параметры своих продуктов, обновлять информацию в карточке компании, ускорять вывод новых решений на рынок. Это экономит время на рутинных задачах, позволяя сосредоточиться на улучшении функциональности и удобства продуктов.

Чтобы начать работу с личным кабинетом, необходимо авторизироваться на сайте BPMSoft. Сотрудники компаний партнерской сети, которые еще не зарегистрированы как разработчики, могут подать заявку на подключение. При этом существующие продукты партнеров будут интегрироваться в личный кабинет поэтапно в зависимости от предоставленных данных.

Алексей Гришин, технический директор BPMSoft: «Запуск личного кабинета разработчика — это важный шаг в развитии экосистемы BPMSoft. Мы стремимся создать для наших партнеров максимально комфортные условия, чтобы они могли сосредоточиться на разработке инновационных продуктов. Новый инструмент ускоряет сертификацию и публикацию, предоставляя партнерам полный контроль над своими решениями».

Личный кабинет разработчика стал еще одним элементом комплексной экосистемы BPMSoft, которая на сегодняшний день включает: магазин приложений — платформу для продвижения и монетизации решений, созданных на базе BPMSoft; школу low-code — обучающие курсы по продуктам платформы; «BPMSoft Образование» — академическую программу для подготовки молодых ИТ-специалистов; онлайн-сообщество — площадку для обмена пользовательским опытом и получения ответов от экспертов.

Все элементы экосистемы работают в связке, предоставляя партнерам и клиентам полный набор инструментов для работы с BPMSoft.