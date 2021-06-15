Эксперты «Инфосистемы джет» разработали стратегию развития ИТ и ИБ для «Вологодской областной энергетической компании»

«Инфосистемы Джет» провела аудит и определила направления развития ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности для «Вологодской областной энергетической компании» (ВОЭК). Разработанная карта проектов по модернизации ИТ-инфраструктуры поможет компании одновременно снизить расходы на ИТ и повысить доступность и надежность критически важных сервисов. А предложенные инициативы по ИБ помогут обеспечить надежную защиту активов и процессов компании.

Существующая ИТ-инфраструктура, от которой в том числе зависит бесперебойная работа компании, требовала модернизации. Оценить ее состояние и наметить пути развития помогли эксперты «Инфосистемы Джет».

В первую очередь команда «Инфосистемы Джет» обследовала десятки серверов, работу инфраструктурных сервисов и средств виртуализации, систем хранения данных и дисковых массивов, процессов управления ИТ и ИБ. Кроме того, были изучены ИБ-средства систем, которые являются технологической основой деятельности ВОЭК в области энергетики. Работы проводились на 4-х площадках с выездом специалистов. В результате была сформирована всесторонняя стратегия развития ИТ-, ИБ и инженерной инфраструктуры на три года. Специалисты предложили карту проектов, которая подразумевает поэтапный отказ от устаревших систем, модернизацию оборудования и ПО, а также унификацию процессов контроля и управления. Рекомендованные инициативы разделены на три категории, в зависимости от степени их влияния на работу ВОЭК.

«Приступая к обновлению своих ИТ-активов, мы понимали, что путь этот долгий и сложный. Выбор проводника в подобных начинаниях определяет половину успеха. Мы ожидали серьезного подхода от команды "Инфосистемы Джет", но даже при этом были поражены глубиной её погружения в наши ИТ-системы и процессы. Теперь у нас на руках есть стратегия трансформации, которая поможет нам уйти от самых разных рисков и в то же время оптимизировать бюджет на развитие ИТ», — отмечает Алексей Бажинов, технический директор — первый заместитель генерального директора ВОЭК.

Эксперты «Инфосистемы Джет» разработали отказоустойчивые конфигурации, позволяющие сократить время восстановления критически важных систем в случае сбоя с нескольких часов до пары минут. Чтобы повысить производительность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, заказчику рекомендовано провести дополнительную настройку инфраструктурных сервисов и установить актуальные версии системного и прикладного ПО. Часть работ по обновлению предложено выполнить ВОЭК силами собственной ИТ-службы, чтобы оптимизировать бюджет модернизации.

Важной частью ИТ-стратегии ВОЭК стали рекомендации по переходу на отечественное ПО до 2023 года, так как компания является субъектом критической информационной инфраструктурой (КИИ).

«Стратегия для ВОЭК охватывает сразу несколько областей: это и классическая ИТ-инфраструктура, и инженерные системы, и ИБ. На проекте трудились специалисты трех направлений, чтобы представить всестороннюю программу изменений, в которой отдельные блоки дополняют друг друга, — говорит Алексей Гришин, директор по развитию бизнеса Санкт-Петербургского филиала «Инфосистемы Джет». — Только так можно представить комплексную стратегию развития ИТ и ИБ для клиента».

Ознакомившись с результатами ИТ-аудита и предложенным планом развития ИТ-инфраструктуры, инвестиционный комитет ВОЭК уже запустил ряд проектов по модернизации. Компания уже обновила часть своих программных компонентов. Следующим шагом станет модернизация средств виртуализации и систем хранения данных, внедрение новых СХД и настройка системы резервного копирования. Отдельный вектор будущих работ связан с обеспечением отказоустойчивости сетей передачи данных и внедрением новых перспективных решений по ИБ.