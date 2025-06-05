Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соколова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
Соколова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 27 1
|Царева Екатерина 8 2
|Атанесов Саргис 13 2
|Худяков Константин 9 2
|Натекин Алексей 7 2
|Свириденко Алексей 18 2
|Дмитриев Александр 40 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Белоусов Максим 108 2
|Сергеев Сергей 142 2
|Молодых Владимир 29 2
|Колесников Евгений 17 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Гришин Алексей 27 2
|Педоренко Андрей 42 2
|Шишкин Сергей 9 2
|Хрупова Елена 5 2
|Wirth Michael - Вирт Майкл 5 2
|Ревяшко Андрей 20 1
|Нестеренко Алексей 4 1
|Рыльцов Александр 1 1
|Осеевский Михаил 324 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Васюков Григорий 14 1
|Михайлов Юрий 8 1
|Курникова Варвара 9 1
|Бесолов Заур 10 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Масарская Наталия 36 1
|Греф Герман 430 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Молчанов Ростислав 1 1
|Попов Евгений 8 1
|Нечаев Петр 1 1
|Котов Денис 7 1
|Романов Кирилл 31 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Остроумова Ирина 1 1
|Репин Владимир 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
|CNews Северо-Запад 24 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.