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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соколова Анастасия


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Иллюзия точности: как грамотно анализировать трафик сайтов и какие инструменты для этого лучше не использовать 1
25.08.2020 Интернет-магазин Acer и Merlion запускает распродажу в честь годовщины 1
20.02.2020 Выручка официального российского интернет-магазина Acer за год выросла в 40 раз 1
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
22.09.2017 Круглый стол CNews. «Видеонаблюдение: облака, аналитика, оптимизация хранения» 1
19.05.2017 Эксперты рынка ДБО обсудят новые ИТ-сервисы на конференции CNews 1
12.05.2017 CNews приглашает экспертов обсудить новые ИТ-сервисы рынка ДБО 1
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 1
29.03.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 2
15.08.2006 ОЭЗ Петербурга засиделась на бумаге 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Соколова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 2
Merlion - Мерлион 844 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 2
Nvidia Corp 3573 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Philips 2065 1
Инталев - Intalev 273 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Поликом Про 38 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Ниеншанц 122 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 182 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 1
Питерская группа связистов 435 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 29 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
АльфаСтрахование СГ 330 2
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2525 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 2
Интерпрогрессбанк 21 2
Кредит Европа банк 66 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 795 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
Альфа-Банк 1800 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 1
РФИ Банк 9 1
Веста - Vesta Trading 9 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 501 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1240 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 131 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 1
Администрация городского округа Самара 17 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 27 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12999 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4653 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6909 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1103 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3388 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5359 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17399 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7566 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16373 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 196 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3817 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9685 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 967 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14631 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14109 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12416 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7516 1
Аксессуары 3977 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3983 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8895 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1154 1
Видеокамера - Camcorder 2293 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 158 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 323 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 338 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 2
Acer Predator Thronos 11 1
Acer Aceronline.ru 1 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 301 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5460 1
Transas - Транс-Форс 15 1
Царева Екатерина 8 2
Атанесов Саргис 13 2
Худяков Константин 9 2
Натекин Алексей 7 2
Свириденко Алексей 18 2
Дмитриев Александр 40 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Белоусов Максим 108 2
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Молчанов Ростислав 1 1
Попов Евгений 8 1
Нечаев Петр 1 1
Котов Денис 7 1
Романов Кирилл 31 1
Коптелов Андрей 111 1
Остроумова Ирина 1 1
Репин Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14260 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17878 1
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 47 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Приморский район 28 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 944 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16739 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 910 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6879 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 541 1
Налогообложение - Налог на прибыль 209 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3518 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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