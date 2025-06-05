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Пыж Максим


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Иллюзия точности: как грамотно анализировать трафик сайтов и какие инструменты для этого лучше не использовать 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Пыж Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11983 1
Mindbox - Майндбокс 24 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2828 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3832 1
Оповещение и уведомление - Notification 4940 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5047 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4930 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8130 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4125 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3328 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2347 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 291 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
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Аудит - аудиторский услуги 2836 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1976 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4262 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2403 1
SimilarWeb 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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