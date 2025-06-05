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Ответчиков Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Иллюзия точности: как грамотно анализировать трафик сайтов и какие инструменты для этого лучше не использовать 1
|22.08.2023
|idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
Ответчиков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Level Group - Левел Груп 23 1
|Alias Group - Неометрия 1 1
|КРОСТ 5 1
|Аквилон 8 1
|Брусника 14 1
|MR Group - МР Групп 36 1
|Главстрой 17 1
|Интеко 17 1
|Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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