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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ответчиков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Иллюзия точности: как грамотно анализировать трафик сайтов и какие инструменты для этого лучше не использовать 1
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ответчиков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ИДА Групп - idaproject 1 1
Level Group - Левел Груп 23 1
Alias Group - Неометрия 1 1
КРОСТ 5 1
Аквилон 8 1
Брусника 14 1
MR Group - МР Групп 36 1
Главстрой 17 1
Интеко 17 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 67 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2602 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3729 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24885 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7084 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 24 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5768 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5024 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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