Гранель ГК


ГК «Гранель» — российская девелоперская компания, работающая на рынке жилой и коммерческой недвижимости в Московском регионе и Республике Башкортостан. Основана в 1992 году.

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center 2
25.08.2025 К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков 2
16.12.2024 Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли 2
12.03.2024 SAVA от ARinteg защищает ИТ-ресурсы ГК «Гранель» 5
04.03.2024 Makves DCAP автоматизирует контроль доступа к информационным ресурсам в ГК «Гранель» 1
09.02.2024 Hack не пройдет 2
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
21.08.2023 У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства 1

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Гранель ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 2
Cisco Systems 5186 1
Autodesk 619 1
Нанософт 103 1
Корус Консалтинг ГК 1290 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1415 1
Naumen - Наумен 668 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 422 1
ОБИТ 98 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 19 1
Кредо-Диалог 6 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
ИДА Групп - idaproject 1 1
Брусника 15 2
Level Group - Левел Груп 26 2
Alias Group - Неометрия 3 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 924 1
Альфа-Банк 1832 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
ПСБ - Промсвязьбанк 884 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 233 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 17 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Интеко 17 1
Сафмар - Европлан - Europlan 42 1
Этажи 0 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 22 1
Петербургская недвижимость 8 1
МОСГАЗ 44 1
Главстрой 18 1
MR Group - МР Групп - MR Office 39 1
Инград - Ingrad 13 1
Аквилон 8 1
Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 10 1
Морской банк 9 1
КРОСТ 5 1
Кремлевский Банк 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3085 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 691 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 192 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 1
OWASP - Open Web Application Security Project 112 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10904 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2513 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2556 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8382 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7361 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3985 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5762 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3089 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 411 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4356 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 238 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8051 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5146 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2687 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7660 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4264 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2362 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 132 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 798 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 446 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11960 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4200 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6792 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 311 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2370 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2308 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2751 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2165 1
FreePik 1301 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 163 1
Google Play - Google Store - Android Market 3392 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Apple - App Store 2976 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5682 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Huawei AppGallery 310 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 32 1
Autodesk AutoCAD 350 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 229 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 27 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 17 1
VK RuStore - Рустор 460 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дом 5 1
Bricsys - BricsCAD 7 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Тимохин Семён 5 2
Луковцев Александр 2 2
Попов Сергей 146 1
Голиков Александр 16 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Слободенюк Дмитрий 20 1
Зайцев Сергей 25 1
Петрушевский Денис 3 1
Файзуллин Ирек 5 1
Тимофеев Кирилл 10 1
Викторов Михаил 5 1
Ответчиков Дмитрий 2 1
Учителев Александр 1 1
Склянчук Павел 2 1
Тугушева Валентина 1 1
Деев Максим 2 1
Истомин Вадим 1 1
Жуховицкий Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1826 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7951 1
Россия - УФО - Свердловская область 1677 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - СФО - Омская область 721 1
Россия - УФО - Челябинская область 1353 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1278 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 754 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5916 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5194 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3714 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6539 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4857 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 220 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 1
Список системообразующих предприятий РФ 306 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8183 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5869 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6723 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 616 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 312 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 1
Известия ИД 686 1
АиФ - Аргументы и факты 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 649 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
