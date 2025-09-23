Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гранель ГК
ГК «Гранель» — российская девелоперская компания, работающая на рынке жилой и коммерческой недвижимости в Московском регионе и Республике Башкортостан. Основана в 1992 году.
УПОМИНАНИЯ
Гранель ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 112 1
|НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
|Тимохин Семён 5 2
|Луковцев Александр 2 2
|Попов Сергей 146 1
|Голиков Александр 16 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Слободенюк Дмитрий 20 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Петрушевский Денис 3 1
|Файзуллин Ирек 5 1
|Тимофеев Кирилл 10 1
|Викторов Михаил 5 1
|Ответчиков Дмитрий 2 1
|Учителев Александр 1 1
|Склянчук Павел 2 1
|Тугушева Валентина 1 1
|Деев Максим 2 1
|Истомин Вадим 1 1
|Жуховицкий Григорий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 1
|Известия ИД 686 1
|АиФ - Аргументы и факты 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.