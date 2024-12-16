Истомин Вадим
|16.12.2024
|Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли 1
Истомин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Кредо-Диалог 5 1
|Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
|Корус Консалтинг ГК 1217 1
|Нанософт 98 1
|Autodesk 609 1
|Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 1
|Autodesk AutoCAD 337 1
|Bricsys - BricsCAD 7 1
|Нанософт - nanoCAD 94 1
|Голиков Александр 16 1
|Тимохин Семён 4 1
|Файзуллин Ирек 5 1
|Викторов Михаил 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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