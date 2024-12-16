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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Тимохин Семён



16.12.2024 Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
12.11.2015 «Ренессанс страхование» создала единую инфраструктуру печати с помощью Konica Minolta 1
31.03.2015 «Ай-Теко» модернизировала ИТ-инфраструктуру «Группы Ренессанс страхование» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тимохин Семён и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 172 1
Теко НПК 430 1
Konica Minolta 406 1
Broadcom - VMware 2359 1
Кредо-Диалог 5 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Oracle Corporation 6688 1
Ренессанс Страхование 160 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Группа Самолет 72 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Виртуализация - Stretched cluster 6 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
HPE Peer Persistence 8 1
HPE ServiceGuard 21 1
HPE 3PAR 102 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Сенаторов Виталий 7 1
Ещенко Борис 3 1
Викторов Михаил 4 1
Файзуллин Ирек 5 1
Истомин Вадим 1 1
Федоров Дмитрий 23 1
Телевинов Сергей 16 1
Захаров Алексей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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