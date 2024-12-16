Тимохин Семён
Тимохин Семён и организации, системы, технологии, персоны:
|Commvault 172 1
|Теко НПК 430 1
|Konica Minolta 406 1
|Broadcom - VMware 2359 1
|Кредо-Диалог 5 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
|Oracle Corporation 6688 1
|Ренессанс Страхование 160 2
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|Группа Самолет 72 1
|Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Сенаторов Виталий 7 1
|Ещенко Борис 3 1
|Викторов Михаил 4 1
|Файзуллин Ирек 5 1
|Истомин Вадим 1 1
|Федоров Дмитрий 23 1
|Телевинов Сергей 16 1
|Захаров Алексей 47 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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