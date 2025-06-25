Stretched cluster, или растянутый кластер, представляет собой модель развертывания, в которой узлы единого кластера географически распределены между двумя или более площадками. Преимущество такого развертывания в обеспечении высокой доступности и непрерывности бизнес-процессов даже в случае полного отказа одной из площадок. Принципиальная особенность Stretched cluster — резервирование на уровне всей площадки, а не отдельных узлов.