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Виртуализация Stretched cluster


Stretched cluster, или растянутый кластер, представляет собой модель развертывания, в которой узлы единого кластера географически распределены между двумя или более площадками. Преимущество такого развертывания в обеспечении высокой доступности и непрерывности бизнес-процессов даже в случае полного отказа одной из площадок.  Принципиальная особенность Stretched cluster — резервирование на уровне всей площадки, а не отдельных узлов.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 vStack выпустил фундаментальное обновление платформы vStack HCP до версии 3.0 1
01.11.2024 Как выбрать российскую платформу виртуализации 1
10.07.2024 В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster 1
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 1
22.02.2018 VMware: лидер магического квадранта Gartner для гиперконвергентных инфраструктур 2018 года 1
02.09.2015 VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1 упростят создание и эксплуатацию программно-определяемых ЦОДов 1
31.03.2015 «Ай-Теко» модернизировала ИТ-инфраструктуру «Группы Ренессанс страхование» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2411 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Dell EMC 5054 1
Intel Corporation 12334 1
Комплит - Complete 101 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
MPIO 42 1
QCT - Quanta Cloud Technology 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Ренессанс Страхование 165 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1782 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1560 1
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Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 962 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6019 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14258 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5059 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1497 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 1
Импортозамещение - параллельный импорт 525 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 1
Gartner - Гартнер 3576 1
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