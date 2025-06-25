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Виртуализация Stretched cluster
Stretched cluster, или растянутый кластер, представляет собой модель развертывания, в которой узлы единого кластера географически распределены между двумя или более площадками. Преимущество такого развертывания в обеспечении высокой доступности и непрерывности бизнес-процессов даже в случае полного отказа одной из площадок. Принципиальная особенность Stretched cluster — резервирование на уровне всей площадки, а не отдельных узлов.
УПОМИНАНИЯ
Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2411 5
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
|Dell EMC 5054 1
|Intel Corporation 12334 1
|Комплит - Complete 101 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
|MPIO 42 1
|QCT - Quanta Cloud Technology 2 1
|Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
|Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
|Телевинов Сергей 19 1
|Карпов Евгений 51 1
|Тимохин Семён 4 1
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