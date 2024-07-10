В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster

В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster.

Stretched cluster, или растянутый кластер, представляет собой модель развертывания, в которой узлы единого кластера географически распределены между двумя или более площадками. Преимущество такого развертывания в обеспечении высокой доступности и непрерывности бизнес-процессов даже в случае полного отказа одной из площадок.

Принципиальная особенность Stretched cluster — резервирование на уровне всей площадки, а не отдельных узлов.

В vStack HCP избыточность Stretched cluster, растянутого на две площадки, равна 2N. Как следствие, бизнес сможет безболезненно пережить отказ отдельной площадки благодаря тому, что весь слой хранения представляет собой пулы с резервированием RAID-1.

При сбое диска в конфигурации RAID-1 его файлы не теряются, так как они скопированы на зеркало диска.

В stretched cluster виртуальные машины могут быть размещены на любом узле кластера, независимо от его географического расположения. Это обеспечивает гибкость в распределении ресурсов и упрощает управление инфраструктурой. В случае сбоя одного сервера виртуальные машины, размещенные на нем, автоматически перезапускаются на другом сервере той же площадки, либо в альтернативной.

Для предотвращения так называемого split-brain используется quorum-сервер, расположенный отдельно. Он отвечает за то, чтобы в случае разделения кластера его изолированные части не могли принимать решения, несовместимые друг с другом.

Прирост кластера осуществляется кластерными парами.

В целом Stretched cluster предоставляет существенные преимущества для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений и их масштабирования.

«Реализация концепции Stretched cluster — это важная веха для нашей компании. Благодаря ей пользователи платформы vStack смогут развертывать свои критически важные системы с совершенно новым уровнем надежности и отказоустойчивости», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.