vStack выпустил фундаментальное обновление платформы vStack HCP до версии 3.0

Разработчик решений для виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, представил обновление гиперконвергентной платформы vStack HCP. В версии 3.0 добавлена поддержка кластеров в топологиях 2N (НА-пара) и Stretched Cluster, возможность объединять несколько кластеров в единую инфраструктуру («Глобальная Инфраструктура»), а также реализована функциональность Unified Storage, позволяющая отдавать ресурсы SDS внешним потребителям по NVMeoF и iSCSI. Среди других изменений — виртуальный сетевой адаптер, работающий в пространстве ядра и механизмы бесшовной миграции рабочих нагрузок. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Версия 3.0 открывает возможности тем, кто хочет обеспечить высокую надежность, не увеличивая при этом затраты на инфраструктуру. В платформе реализована модель избыточности 2N — кластер из двух серверов (high availability), который дополняет привычную модель N+. Такой подход позволяет создавать отказоустойчивые конфигурации с минимальным количеством серверов, сохраняя непрерывность работы приложений при сбое одного из узлов. Это оптимальное решение там, где ресурсы ограничены, а требования к времени простоя минимальны.

Развитие получила и сетевая часть платформы — добавлен альтернативный виртуальный сетевой адаптер. В системах с высокими нагрузками ключевым критерием производительности становится скорость обработки пакетов (PPS), а не общий объем трафика. Виртуальный адаптер работает в пространстве ядра ОС, за счет чего повышается производительность и снижаются накладные расходы.

Слой хранения данных (SDS) стал доступен для внешних потребителей. Новая функциональность получила название Unified Storage. Любая система с поддержкой протоколов NVMe over TCP или iSCSI может использовать хранилище платформы как полноценное решение для работы с данными. Для крупных проектов с объемным файловым или архивным хранилищем добавлен механизм dRAID, который увеличивает скорость восстановления после отказа диска и повышает производительность дисковых пулов.

Новая функция «Глобальная инфраструктура» объединяет ресурсы нескольких кластеров vStack в единое инфраструктурное пространство с централизованным управлением — эксплуатация значительно упрощается, управление ресурсами становится гибким, а взаимодействие между площадками оптимизируется без сложной интеграции.

Особое внимание уделено инструментам для миграции и репликации виртуальных машин. Технологии обеспечивают бесшовный перенос рабочих нагрузок между различными сервисами виртуализации, а также позволяют организовать репликацию виртуальных машин на удаленные площадки для аварийного восстановления

«Наша команда создает решения, ориентированные на реальные задачи и потребности российского бизнеса. В vStack HCP 3.0 мы добавили функции, которые значительно расширяют возможности платформы и делают ее более гибкой и устойчивой», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

В версии 3.0 реализован ряд дополнительных улучшений, с полным перечнем которых можно ознакомиться на официальном сайте vStack.