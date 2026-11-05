Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Discord готовится прекратить поддержку своего приложения, написанного во фреймворке Electron. Софт получился тормозным и прожорливым – он расходует до 4 ГБ ОЗУ, что неприемлемо в условиях ее жесточайшего дефицита. Новую версию, которая пока тестируется, написали с нуля на Rust – этот язык обожают Линус Торвальдс и киберпреступники всех мастей. Расход RAM – 290 МБ.

Rust пришел на помощь

Мессенджер Discord скоро окончательно откажется от своего старого приложения для настольных ПК, написанного при помощи среди разработки Electron. Как пишет портал Windows Latest, новую версию написали с нуля на языке Rust, и это моментально принесло свои плоды.

Старое приложение расходует до 4 ГБ оперативной памяти – это слишком много в эпоху тотального дефицита чипов DRAM и NAND из-за вездесущего искусственного интеллекта. Rust-версия потребляет лишь 290 МБ, то есть в 14 раз меньше.

Новое приложение пока тестируется. Сроки релиза не объявлены.

Переход на Rust был постепенным – работа над этим началась почти девять лет назад. «Мы были одними из первых, кто начал использовать Rust с 2018 г., и большая часть нашей инфраструктуры, голосовых технологий и даже часть текущего клиентского приложения уже написаны на Rust. Святой Грааль заключался в том, чтобы перевести весь клиент на этот язык. Это означает, что Electron уходит в прошлое, как и React Native, мобильная версия сохраняет нативный пользовательский интерфейс, но использует код приложения, общий с настольной версией, через Rust», – написал в своем блоге в заблокированной в России соцсети Х сооснователь и технический директор Discord Станислав Вишневский (Stanislav Vishnevskiy).

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К слову, Discord по решению Роскомнадзора тоже заблокирован в России с октября 2024 г. Иными словами, россияне не смогут воочию увидеть сокращение расхода ОЗУ клиентом Discord без специальных технических средств.

Популярный язык

Язык программирования Rust существует с 2006 г. и регулярно входит в топ-20 самых популярных в мире. Он считается одним из самых безопасных языков и активно проникает во все большее количество программ.

Например, создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds), долгое время не признававший его, теперь охотно поддерживает его адептов, да и само сообщество Linux перестало считать код ядра на Rust экспериментом.

Также Rust вовсю используют киберпреступники. С его помощью они обходят защиту популярных антивирусных систем.

Чем плох Electron

Фреймворк Electron имеет не самую лучшую репутацию. Пользователи созданных с его помощью программ отмечают их большой «вес» и очень неспешный темп работы. Это общая проблема для такого рода ПО, не только для Discord.

По сути, создаваемый в Electron софт – это не полноценная программа, а замаскированное под него веб-приложение. Каждая написанная в этом фреймворке утилита поставляется со своей собственной копией браузера Chromium, что и объясняет большой «вес» таких программ.

Впрочем, не весь созданный при помощи Electron софт расходует гигабайты оперативной памяти. Как пишет Windows Latest, Discord – одно из самых неоптимизированных Electron-приложений в мире. Даже в режиме ожидания настольный клиент Discord запросто может потреблять 1-2 ГБ RAM.

Чтобы скрыть от пользователей перерасход ОЗУ, разработчики Discord создали патч, который перезапускает мессенджер, если объем используемой им памяти превышает 4 ГБ. «Да, мы тестируем перезагрузку, когда объем используемой памяти превышает 4 ГБ (обычное использование составляет менее 1 ГБ)», – написал сотрудник Discord в сообщении на Reddit. Публикация датирована декабрем 2025 г.

На Electron написано множество современных программ, «косящих» под полноценную Windows-утилиту. Как пишет Windows Latest, разработчикам проще сделать веб-приложение в фреймворке, чем писать программу с нуля.