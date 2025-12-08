Itglobal.com запустила географически распределенный кластер с помощью платформы виртуализации от vStack

Компания Itglobal.com (направление облачных услуг корпорации ITG) построила географически распределенный кластер, объединив инфраструктуру двух ЦОДов используя технологию растянутых кластеров (Stretched Cluster) на базе возможностей последней версии гиперконвергентной платформы виртуализации vStack HCP 3.0. Решение позволяет поддерживать работу сервисов даже при полной недоступности одного из дата-центров и формирует основу для непрерывной ИТ-модели без традиционных процедур аварийного восстановления.

Архитектура Stretched Cluster в vStack HCP формирует единое вычислительное и storage-пространство двух удалённых площадок. На каждой размещены зеркальные серверные пары и пул хранения, а арбитр, вынесенный на третью независимую площадку, следит за согласованностью данных, исключает возникновение split-brain и принимает решение о переключении при критических событиях в одном из дата-центров.

«Внедрение Stretched cluster на базе vStack HCP значительно повышает уровень катастрофоустойчивости для обеспечения непрерывности бизнес-процессов компании: инфраструктура продолжает работать даже при полном отказе одного из ЦОДов, сохраняя данные и сервисы доступными. Это позволяет перейти от классических DR-процедур к модели реального непрерывного предоставления услуг и заметно повышает устойчивость бизнеса к внешним сбоям», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

В ходе проверок Itglobal.com использовались реальные сценарии нарушений работы инфраструктуры: отключение отдельных серверов, потеря связи между площадками и полное обесточивание одной из них. Во всех случаях виртуальные машины автоматически переходили на доступные узлы, а сервисы оставались рабочими. Сравнительные измерения показали, что применение механизмов зеркалирования данных между площадками почти не отражается на производительности систем хранения и обеспечивает непрерывную запись в двух дата-центрах.

«Архитектура кластера не только выдерживает внештатные ситуации, но и позволяет использовать ресурсы максимально эффективно, обеспечивая непрерывность работы сервисов. Так компания сохраняет стабильность платформы и продолжает оказывать услуги клиентам в штатном режиме», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.