Карпов Евгений
Карпов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Груздев Антон 14 3
|Трофимова Екатерина 6 2
|Безбогов Сергей 46 2
|Панков Александр 78 2
|Мартынова Елена 87 2
|Гусев Александр 36 2
|Старостин Александр 6 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Чернов Алексей 4 2
|Голицын Сергей 26 2
|Каем Кирилл 34 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Драль Алексей 4 2
|Порошин Тимур 30 2
|Русин Максим 4 2
|Нек Артур 4 2
|Костин Вячеслав 2 2
|Кушнарёв Иван 2 2
|Сургунд Роман 5 2
|Бутов Максим 2 2
|Андрианов Павел 84 2
|Смирнов Максим 44 2
|Каримов Руслан 25 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Горская Татьяна 2 2
|Абаркин Александр 2 2
|Панов Александр 9 2
|Жуков Никита 2 2
|Натарова Елена 3 2
|Ведяхин Александр 131 1
|Иванов Сергей 388 1
|Гирев Андрей 77 1
|Антонюк Борис 69 1
|Рыбалов Константин 4 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Нейман Алексей 7 1
|Наумов Даниил 8 1
|Гагарин Юрий 88 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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