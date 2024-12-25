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Карпов Евгений



25.12.2024 vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP 1
23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
09.12.2024 Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP и серверы «Гравитон» прошли проверку на совместимость 1
07.11.2024 vStack и Safety Garden объявили о партнерстве 1
30.09.2024 «Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений 1
17.09.2024 vStack и «Импульс Телеком» объявили о начале сотрудничества 1
03.09.2024 vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства 1
19.08.2024 vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК 1
07.08.2024 В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему 1
05.08.2024 «Евросервис» перешла на российскую платформу виртуализации vStack 1
01.08.2024 РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений 1
31.07.2024 Системный интегратор Crabbit и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack заключили соглашение о партнерстве 1
24.07.2024 vStack и CESCA подписали соглашение о партнерстве 1
22.07.2024 В vStack реализован доступ внешних потребителей к программно-определяемому слою хранения 1
10.07.2024 В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster 1
05.07.2024 vStack внедрила SimpleOne B2B CRM 1
20.06.2024 Технологическое партнерство vStack и GAGAR>N: виртуализация enterprise-уровня на отечественном оборудовании 1
13.06.2024 ГК Softline стала поставщиком vStack по программе лицензирования SPP 1
07.06.2024 vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга 1
20.05.2024 Состоялся релиз гиперконвергентной платформы vStack 2.3 1
23.04.2024 Разработчик гиперконвергентной платформы vStack и «Системный софт» подписали соглашение о партнерстве 1
18.04.2024 «Миран» выбрал vStack для предоставления облачных услуг 1
02.04.2024 Российская платформа виртуализации vStack полностью совместима с отечественными серверами OpenYard 1
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1
13.02.2024 ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве 1
22.01.2024 Платформа vStack подтвердила совместимость с ИТ-оборудованием «Инферит» (ГК Softline) 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
11.10.2022 «Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве 1
07.10.2022 Softline заключила соглашение о партнерстве с гиперконвергентной платформой vStack 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 1
04.08.2014 Panasonic увеличил срок расширенной гарантии на АТС и CCTV 1
23.04.2014 Panasonic представила новые решения для систем видеонаблюдения 1
13.02.2014 Россия: спрос на МФУ продолжает увеличиваться 1
19.10.2007 Вооруженные силы России к 2015 г. полностью перейдут на цифровую связь 2
20.04.2007 Россвязь не изменила решение о выдаче 3G-лицензии в отношении СМАРТС 1
19.04.2007 "Воентелеком" упростит порядок согласования гражданских частот 2
30.05.2006 Дедовщина в армии: мобильник не спасет 1

Публикаций - 40, упоминаний - 42

Карпов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 7
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Softline - Софтлайн 2811 3
MIND Software 18 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 2
МегаФон 8805 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
8213 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Терн ГК - Tern Group 75 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 2
Gagar>N - Гагар.ИН 31 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 2
First Data - Ферст Дата 5 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Крок - Croc 1777 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Прогноз 1650 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Рексофт - Reksoft 419 1
SAP SE 5277 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Microsoft Corporation 24625 1
Neogenda 1 1
Flant - Флант 95 1
Oracle Corporation 6688 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Альфа-Банк 1769 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Русагро Группа Компаний 277 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Coursera 50 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Барщевский и Партнёры 11 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Евросервис ГК 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 19
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 10
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Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 10
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К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Linux OS 9937 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
ITG - ITglobal.com - vStack SPP - vStack Service Provider Panel 3 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
ITG - ITglobal.com - vStack Storage 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
Stafory - робот Вера 330 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
MIND Software - MIND Guard 6 1
Apple iPhone 6 4862 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Jenkins 44 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
IVA Connect 33 1
Груздев Антон 14 3
Трофимова Екатерина 6 2
Безбогов Сергей 46 2
Панков Александр 78 2
Мартынова Елена 87 2
Гусев Александр 36 2
Старостин Александр 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Голицын Сергей 26 2
Каем Кирилл 34 2
Кирьянова Александра 135 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
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Порошин Тимур 30 2
Русин Максим 4 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
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Бутов Максим 2 2
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Смирнов Максим 44 2
Каримов Руслан 25 2
Дорожко Алексей 6 2
Горская Татьяна 2 2
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Панов Александр 9 2
Жуков Никита 2 2
Натарова Елена 3 2
Ведяхин Александр 131 1
Иванов Сергей 388 1
Гирев Андрей 77 1
Антонюк Борис 69 1
Рыбалов Константин 4 1
Мерзляков Антон 16 1
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Наумов Даниил 8 1
Гагарин Юрий 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
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Английский язык 6634 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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