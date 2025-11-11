Разделы

vStack и WhiteByte заключили соглашение о партнерстве в области виртуализации

Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) и ИТ-интегратор WhiteByte договорились о стратегическом партнерстве. Соглашение откроет WhiteByte доступ к продуктам vStack для реализации проектов по импортозамещению и построению отказоустойчивой инфраструктуры у российских заказчиков. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Компании будут вместе внедрять платформу vStack HCP в инфраструктуру корпоративных клиентов. Соглашение предусматривает обучение инженеров WhiteByte эксплуатации продукта vStack HCP, совместное продвижение решения и техническую поддержку на всех этапах проектов. Партнерство позволит vStack усилить присутствие в регионах через развитую сеть WhiteByte.

«Импортозамещение остается главным запросом наших клиентов. vStack HCP показывает отличные результаты производительности и стабильности, поэтому мы готовы рекомендовать эту платформу заказчикам. Наш опыт в поставке серверов и построении инфраструктуры дополнит возможности продукта», — сказала Яна Рюхина, операционный директор WhiteByte.

Цифровизация

vStack HCP подходит для управления корпоративной инфраструктурой любого масштаба. vStack HCP имеет сертификат российского ПО, получила отраслевые награды и уже применяется в производственных средах компаний.

«Партнерство с WhiteByte усилит нашу позицию в регионах. Компания обладает компетенциями в интеграции, поставке оборудования и поддержке клиентов, что критично для успешного внедрения систем виртуализации», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

