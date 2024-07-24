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vStack и CESCA подписали соглашение о партнерстве

Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, объявила о начале стратегического партнерства с CESCA, ИТ-интегратором и разработчиком систем, программно-аппаратных комплексов и решений для оптимизации бизнес-процессов.

В рамках этого партнерства компании vStack и CESCA будут сотрудничать в разработке и внедрении комплексных решений в области виртуализации, которые смогут заменить иностранные аналоги и соответствовать высоким стандартам безопасности и эффективности.

Евгений Карпов, генеральный директор vStack, сказал: «Мы рады начать сотрудничество с CESCA. Это партнерство расширит наши возможности по предоставлению передовых решений виртуализации и поможет нашим клиентам успешно пройти процесс импортозамещения».

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vStack и CESCA уже начали совместную работу над рядом проектов, которые включают в себя разработку и внедрение платформы виртуализации для крупного бизнеса и государственных учреждений. Эти проекты направлены на повышение эффективности и надежности ИТ-инфраструктуры, а также на обеспечение гибкости и масштабируемости решений.

Евгений Доможиров, генеральный директор CESCA, отметил: «Мы гордимся сотрудничеством с vStack. Партнерство позволит нам расширить ассортимент наших услуг и предложений в области инфраструктурного ПО и виртуализации, обеспечивая комплексный подход к решению задач наших клиентов».

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