Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173970
ИКТ 13540
Организации 10599
Ведомства 1454
Ассоциации 995
Технологии 3435
Системы 25457
Персоны 74648
География 2822
Статьи 1513
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 849

Cesca Ческа

Cesca - Ческа

CESCA — IT-интегратор и разработчик систем, программно-аппаратных комплексов и решений для оптимизации бизнес-процессов и масштабирования бизнеса.

Судебные дела (15) на сумму 8 143 952 ₽
в качестве истца (12) на сумму 7 771 314 ₽
в качестве ответчика (3) на сумму 372 638 ₽


30.04.2025 Выручка топ-20 игроков рынка ВКС за год увеличилась на 40% 1
24.07.2024 vStack и CESCA подписали соглашение о партнерстве 1
27.06.2024 Merlion и CESCA объявили о подписании дистрибьюторского соглашения 1
14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cesca и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13100 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 23 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 336 1
Merlion - Мерлион 834 1
Ростелеком 9882 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 377 1
TrueConf - ТруКонф 406 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 93 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 253 1
Сател 148 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67490 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20406 3
Микрофон - Microphone 2554 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12237 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 385 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9852 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1151 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1957 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 300 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 209 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8266 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1301 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6270 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1019 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30389 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2571 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6430 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 101 1
FreePik 1116 1
Доможиров Евгений 2 2
Карпов Евгений 46 1
Ачкасов Евгений 37 1
Попов Борис 24 1
Артемов Сергей 14 1
Потехин Павел 9 1
Иодковский Станислав 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1847 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52289 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4751 1
Энергетика - Energy - Energetically 5204 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8967 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11170 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2162 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1260 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357313, в очереди разбора - 758214.
Создано именных указателей - 173970.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153