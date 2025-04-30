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Cesca Ческа
CESCA — IT-интегратор и разработчик систем, программно-аппаратных комплексов и решений для оптимизации бизнес-процессов и масштабирования бизнеса.
Cesca и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7538 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 1
|Доможиров Евгений 2 2
|Карпов Евгений 46 1
|Ачкасов Евгений 37 1
|Попов Борис 24 1
|Артемов Сергей 14 1
|Потехин Павел 9 1
|Иодковский Станислав 89 1
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