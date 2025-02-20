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Индексная книга (каталог) CNews*
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Артемов Сергей



20.02.2025 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2025 г. по версии CNews 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 2
14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов 1
14.06.2024 Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний 1
18.12.2023 От мессенджера к Digital Workspace 1
17.07.2023 Переплачивать больше не нужно. В России вышел ультрадешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором. Видео 1
31.05.2023 «Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает 1
09.03.2023 «Серый» импорт всё. Дешевые смартфоны застряли на таможне. Цены взлетели, не за горами дефицит 1
02.03.2023 В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний 2
24.01.2012 «Инфосистемы Джет» внедрили решение Blue Coat по контролю доступа в интернет в «Киевстаре» 1
20.09.2007 12 октября пройдет конференция "Онлайн маркетинговые исследования" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Артемов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12146 4
Google LLC 11825 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 3
Telegram Group 2022 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 2
Xiaomi 1749 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 332 2
Ростелеком 9746 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
TrueConf - ТруКонф 398 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 2
Сател 126 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Киевстар - Kyivstar 540 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Snapchat 130 1
Huawei 3950 1
HP Inc. 5692 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
МегаФон 8944 1
Microsoft Corporation 24667 1
Cisco Systems 5122 1
Cesca - Ческа 3 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1307 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 246 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
Orion soft - Орион софт - 117 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 2
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Unsplash 822 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 586 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 665 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8072 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 3
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14444 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6630 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3489 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8271 1
FreePik 1028 7
Google Android 14060 4
Microsoft Teams - MS Teams 550 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 3
Microsoft Skype 2067 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7105 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 2
Microsoft Skype for Business 175 2
Новые облачные технологии - МойОфис 789 2
Kaspersky OS 125 2
Apple iOS 7842 2
Apple - App Store 2899 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat ProxySG - Blue Coat ProxyClient 19 1
WhatsApp Messenger 1090 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Rakuten Viber 627 1
Tencent WeChat - мессенджер 143 1
Threema - Мессенджер 18 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Apple Care 30 1
Apple iPhone 14 132 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 367 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 468 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2765 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 437 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 359 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4985 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 124 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
Microsoft Exchange 1718 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 952 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Иодковский Станислав 83 2
Попов Борис 24 2
Шашкин Александр 2 1
Викторов Кирилл 12 1
Григорьянц Влад 3 1
Карпенко Денис 1 1
Горелкин Антон 93 1
Дуров Павел 292 1
Макаров Алексей 63 1
Мишустин Михаил 683 1
Давыдов Руслан 8 1
Булавин Владимир 3 1
Дианова Марина 1 1
Чепрак Артем 20 1
Ястребова Елена 1 1
Романов Роман 30 1
Хазеева Наталья 1 1
Шубный Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 2
Украина 7627 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1511 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1784 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1299 1
Ближний Восток 2950 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 615 1
Казахстан - Республика 5563 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3189 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2401 2
Импортозамещение - параллельный импорт 489 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5040 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1265 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 493 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8084 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 39 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 230 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5109 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2271 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
Ведомости 1021 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Известия ИД 632 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 4
CNews Mobile - рейтинг 20 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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