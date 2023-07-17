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Переплачивать больше не нужно. В России вышел ультрадешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором. Видео

Xiaomi привезла в Россию смартфон Redmi A2+ за 5500 руб. Мобильник поставляется с большой АКБ на 5000 мАч, крупным экраном и емким внутренним накопителем. Будучи наследником модели А1+, новый А2+ получил больше памяти и намного более современный процессор.

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В России начались продажи очень дешевого смартфона Xiaomi – Redmi A2+. Данная модель относится к самому базовому уровню, поскольку даже с учетом слабого курса рубля стоит на российском рынке менее 6000 руб.

при этом в Redmi A2+ есть многое от существенно более дорогих моделей. Старшие «родственники» поделились с ним емким аккумулятором и большим (для устройства за такую цену) объемом встроенной памяти. При этом смартфоне нет устаревшей TN-матрицы, характерной для дешевых мобильников – вместо нее Xiaomi использует более современную панель IPS, углы обзора которой – 178 градусов по вертикали и горизонтали.

На российском рынке Redmi A2+ к моменту выхода материала стоит 5500 руб. Редакция CNews обнаружила его в каталогах ритейлеров «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также на площадке Ozon.

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Фото: Xiaomi
Смартфон за 5500 рублей

При этом на российском официальном сайте Xiaomi на 17 июля 2023 г. упоминаний о нем не было. Представители «М.Видео-Эльдорадо» на вопрос CNews о каналах поставок этого мобильника не ответили. «На Ozon смартфон Xiaomi Redmi A2+ представлен официально от дистрибьютора, продажи новинки начались четыре дня назад», – сообщили CNews в Ozon.

Единственная комплектация

Redmi A2+ - это наследник модели Redmi A1+, которая тоже доступна на российском рынке и стоит 5000 руб. В цену входят 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (LPDDR4X и еММС 5.1 соответственно) и батарея на 5000 мАч.

В Redmi A2+ используется такой же аккумулятор с той же медленной 10-ваттной зарядкой по устаревшему интерфейсу microUSB 2.0, но памяти в новом смартфоне стало существенно больше. Объем ОЗУ подрос до 3 ГБ, тогда как штатный накопитель вмешает 64 ГБ. Дополнительно предусмотрен слот microSD.

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Некоторые ритейлеры продают Redmi A2+ с дополнительной скидкой

Других модификаций Redmi A2+ россиянам Xiaomi пока не предлагает. Зато они могут выбирать из трех оттенков пластикового корпуса – темно-серого, светло-зеленого и голубого.

Экран и процессор

По сравнению с предшественником новый Redmi A2+ не поменялся в плане экрана – используется матрица с диагональю 6,52 дюйма и разрешением 1600х720 пикселей или HD+. Частота обновления базовая – 60 Гц, плотность пикселей – 269 ppi, и «подбородок» (непропорционально широкая нижняя рамка экрана) здесь представлен в полном объеме. Пропорции экрана составляют 20:9, то есть телефон узкий (77 мм), но вытянутый (165 мм). Из-за большой батареи он весит 192 грамма при толщине 9 мм.

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Фото: Xiaomi
Технологии позволяющие уменьшить нижнюю рамку экрана, давно существуют, но в бюджетных моделях смартфонов они не применяются

Самый большой апдейт в новом Redmi A2+ по сравнению с Redmi A1+ касается центрального процессора. В ранней модели используется древний MediaTek Helio A22 – 12-нанометровый чип прямиком из июня 2018 г., выдающий частоту до 2 ГГц на своих четырех энергоэффективных ядрах Cortex A53.

Тест-обзор Redmi A2+

В Redmi A2+ используется пусть и не самый мощный, но зато намного более современный Helio G36 образца февраля 2022 г. Техпроцесс тот же (12 нм), но появилось два кластера ядер, в одном из которых находятся четыре Cortex A53 на частоте 2,2 ГГц, во втором – квартет таких же ядер с частотой 1,8 ГГц. А22 набирает в бенчмарке AnTuTu около 87,5 тыс. баллов, а G35 — в пределах 103,5 тыс.

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«Появление на отечественном рынке таких смартфонов показывает, что параллельный импорт действительно существует и уже приносит сравнительно небольшие плоды, – сообщил CNews Сергей Артемов, директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. – Устройство с точки зрения характеристик оптимальное – из серии "что купить недорого, пока не накоплю на смартфон помощнее". Причем есть большие шансы остаться с ним надолго, пока параллельный импорт не накроет всех, и ценовая гонка в направлении снижения цен не начнется с новыми силами».

Неполноценный Android

В Redmi A2+ не нашлось место для полноценной ОС Android, но исключительно из-за правил Google, которые запрещают устанавливать ее на устройства с 3 ГБ RAM и меньше. Смартфон работает на урезанной прошивке Android 12 Go для слабых устройств.

Redmi A2+ умеет работать в сетях 4G и подключаться к ним по двум SIM-картам, имеет слот microSD и располагает тремя камерами. Сзади у него расположены сенсоры на 8 и 0,3 МП с двойной вспышкой и поддержкой HDR, а для селфи предусмотрен 5-мегапиксельный модуль. Смартфон способен записывать видео в разрешении Full HD на 30 кадрах в секунду на основную камеру и HD на фронтальную камеру.

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Фото: Xiaomi
Камеры в смартфоне вполне соответствуют его стоимости
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Из беспроводных интерфейсов в Redmi A2+ присутствуют Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), GPS и ГЛОНАСС, а к проводным, помимо microUSB, относится отдельный 3,5-миллиметровый вход под наушники.

В комплект поставки Redmi A2+ входят чехол и зарядное устройство.

Георгий Дорофеев

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