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Ворожищев Александр
УПОМИНАНИЯ
Ворожищев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 145 2
|Фролов Виктор 11 2
|Распопова Диана 2 2
|Казенюк Антон 3 2
|Николенко Николай 11 2
|Анисимов Максим 28 1
|Свалов Дмитрий 2 1
|Артемов Сергей 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 3
|Азия - Азиатский регион 5629 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1346 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
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