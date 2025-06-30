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Ворожищев Александр


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ворожищев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

KODE 14 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 2
Agima - Агима 24 2
65apps - 65 Гигабайт 9 2
Ростелеком 10001 1
Apple Inc 12308 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Ред Софт - Red Soft 831 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 345 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 453 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 73 1
Сател 152 1
Google LLC 11993 1
Extyl - Экстил создание сайтов - ЭЦС - Экстил Цифровые Системы 4 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 916 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 238 1
БайтЭрг 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 631 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9468 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3460 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12448 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1123 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11580 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7624 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1211 2
Application store - магазин приложений 1261 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 1
Оцифровка - Digitization 4740 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 398 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 578 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1360 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7867 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 1
Google Android - приложения и разработчики 621 1
Эмулятор - Emulation 275 1
Repository - Репозиторий 940 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14075 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 516 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4237 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1783 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 880 3
Google Android 14345 2
Apple iOS 8007 2
Apple - App Store 2946 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1087 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 574 2
VK RuStore - Рустор 414 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 85 2
Google Flutter 56 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7189 1
Apple iPad 3888 1
Linux OS 10315 1
Google Play - Google Store - Android Market 3362 1
Kaspersky OS 130 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 130 1
Statista 241 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 124 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
Linux - Debian GNU 495 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 47 1
БайтЭрг - ОКО Tab 2 1
Врацкий Андрей 145 2
Фролов Виктор 11 2
Распопова Диана 2 2
Казенюк Антон 3 2
Николенко Николай 11 2
Анисимов Максим 28 1
Свалов Дмитрий 2 1
Артемов Сергей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 3
Азия - Азиатский регион 5629 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1346 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5070 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4788 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5287 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5050 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6631 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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