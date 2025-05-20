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Марвел-Дистрибуция Fplus защищённые смартфоны


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В сети магазинов «Всесмарт» начались официальные продажи смартфонов Fplus R570E на ОС «Аврора» с предустановленным RuStore 1
26.09.2024 Российским чиновникам в ближайшие три года понадобится 1,2 млн мобильных устройств на российских ОС 1
20.05.2024 Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора» 1
06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос 1
17.11.2023 За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора» 1
09.11.2023 «Пассажиравтотранс» запускает пилотный проект по переходу на электронные путевые листы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 293 5
Ростелеком 9902 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 441 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 2
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Telegram Group 2194 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 1
ИКС 328 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 279 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
Jolla - Sailfish Holding 83 1
БайтЭрг 58 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 28 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 21 3
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 813 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 679 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7796 4
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ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 623 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 630 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6096 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9531 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1784 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2865 1
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МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 1
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Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 14 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 2
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2795 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5026 1
ОТВ Аврора Маркет 19 1
VK RuStore - Рустор 395 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 12 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
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