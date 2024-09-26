Российским чиновникам в ближайшие три года понадобится 1,2 млн мобильных устройств на российских ОС

Российскому госаппарату в течение ближайших трех лет потребуется 1,2 млн отечественных мобильных устройств. Удовлетворять спрос будет техника на базе ОС «Аврора».



Потребность госаппарата

Потребность госаппарата в российских мобильных устройствах на российских операционных системах, составляет более 1,2 млн в перспективе трех лет, приводит «Интерфакс» заявление замглавы Минпромторга России Василия Шпака, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Покрыть спрос сможет техника на базе ОС «Аврора», считает замминистра. По его данным, до конца I полугодия 2025 г. ожидается появление трех новых устройств на этой ОС. Производители не уточняются.

«Аврора» – это переименованная мобильная платформа Sailfish Mobile OS Rus, у истоков которой стоят выходцы из Nokia. В 2016 г. лицензию на Sailfish OS приобрела российская компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), на 99% принадлежащая «Ростелекому». ОМП ведет разработку ОС «Аврора».

Объемы производства

В ноябре 2023 г. генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес называл цифру в 500—600 тыс. устройств на ОС «Аврора», проданных в России с 2016 г.

Fplus Смартфон и планшет на ОС «Аврора» от Fplus

В 2024 г. будет выпущено 50-60 тыс. устройств с мобильной ОС «Аврора», а в год российские производители могут обеспечить производство более одного млн аппаратов, сказал Шпак.

В Минпромторге добавили, что ОМП совместно с российскими производителями мобильных устройств реализовала программу передачи на сторону производителей технической экспертизы в области адаптации ОС «Аврора» под новые аппаратные платформы. В этой программе принимают участие ООО «ПК Аквариус», ООО «Ф-плюс Оборудование и разработки» и ООО «Байтэрг». В ближайшее время к ней к ней должны подключиться АО НПЦ «Элвис», АО «МЦСТ Эльбрус», ООО «Атол», АО «НИИ "Масштаб», ООО «Ядро Клиентские Системы».

ОС «Аврора» в госсекторе

В июне 2023 г. CNews писал, что российских госслужащих планируют начать массово переводить на смартфоны под управлением отечественной ОС, а именно ОС «Аврора». Правительство обсуждало с «Ростелекомом» возможность закупки от 500 тыс. до двух млн таких устройств.

На вопрос CNews, каким компаниям может быть отдан заказ на производство, представители ОМП ответили тогда: «Каждый заказчик сам выбирает из существующего модельного ряда, какие устройства подойдут под цели компании».

На совещании в марте 2024 г. рабочих групп по разработке нацпроекта «Экономика данных» обсуждалось приобретение на почти 50 млрд руб. (сумма включает в себя затраты на обслуживание) 1,1 млн планшетов на базе ОС «Аврора» за 2025-2030 гг. для нужд Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС.

Закупать устройства планируется у нескольких производителей. На заседании присутствовали представители «КНС Групп» (производитель вычислительной техники и электроники, бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»), «Аквариус» (разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений), «Байтерг» (разработчик и производитель радиоэлектронной продукции) и Fplus (производит серверное и сетевое оборудование, смартфоны, планшеты, принтеры и др).

В марте 2024 г. представители Fplus поделились с редакцией CNews статистикой розничных продаж первых устройств компании под управлением российской мобильной ОС «Аврора». За четыре месяца было продано 800 смартфонов и 130 планшетов. С ноября 2023 г. россияне могут покупать их в магазине, хотя первоначально оба гаджета распространялись только в коммерческом и госсекторах.

В числе первых розничных покупателей, как сообщили CNews в Fplus, был замглавы Минцифры России Евгений Филатов.