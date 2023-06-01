Российских чиновников пересадят с iPhone на отечественный заменитель Android. Грядут закупки миллионов смартфонов

Власти ведут переговоры с «Ростелекомом» по выпуску до 2 млн смартфонов под управлением подконтрольной ему ОС «Аврора». Подробности потенциальной сделки не раскрываются, но за все годы существования «Авроры» (она развивается как минимум с 2017 г.) было выпущено в пределах 500 тыс. смартфонов на ее основе.

«Аврора» вместо iPhone

Российских госслужащих могут начать массово переводить на смартфоны под управлением отечественной ОС «Аврора». Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего вице-президента «Ростелекома» Кирилла Меньшова, в настоящее время Правительство России обсуждает с оператором возможность закупки нескольких миллионов таких устройств.

«Аврору» разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», подконтрольная «Ростелекому». По словам Кирилла Меньшова, в рамках нынешних переговоров с Правительством обсуждается возможность закупки смартфонов на «Авроре» в количестве от 500 тыс. до 2 млн. За все годы существования «Авроры» вышло лишь 500 тыс. смартфонов под ее управлением, сказал Меньшов.

Единовременной эта закупка, вероятно, не станет – она растянется на несколько лет. «Диапазон от полумиллиона до двух миллионов устройств… Года на три, но это очень предварительно… Обсуждается в основном этот диапазон», – сказал Кирилл Меньшов.

Нельзя не отметить, что ранее власти решили оставить «Аврору» без финансовой поддержки на ближайшие годы. CNews писал, что в январе 2023 г. Минцифры отказалось от планов по выделению 22 млрд руб. на развитие этой ОС на 2023-2024 гг.

Предполагалось, что вся сумма будет потрачена в первую очередь на адаптацию под «Аврору» различных мобильных устройств, а также на расширение каталога приложений под нее, но в итоге эти расходы были признаны нецелесообразными.

Смартфоны достанутся не всем

Даже если итоговый размер закупки составит 2 млн смартфонов, этого количества все равно может не хватить, чтобы обеспечить таким мобильником каждого российского чиновника. Так, еще в сентябре 2019 г., по данным Минфина, на каждые 10 тыс. россиян приходилось 163 госслужащих, а также других работников государственных и муниципальных органов.

В интервью РИА «Новости» бывшая первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко (она покинула этот пост в марте 2021 г.) сообщила, что сотрудников органов власти России различных уровней – около 3,3% от общей численности занятого в экономике населения. «Их около 2,4 млн человек», – добавила Татьяна Нестеренко.

Более актуальную статистики числа чиновников в России на момент выхода материала редакции CNews в свободном доступе обнаружить не удалось.

Никаких подробностей

К моменту выхода материала не были известны ни потенциальные исполнители госзаказа, ни предварительное количество моделей, ни их технические характеристики. Позже на вопрос CNews, каким компаниям может быть отдан заказ на производство, представители «Открытой мобильной платформы», разработчика «Авроры» ответили: «Каждый заказчик сам выбирает из существующего модельного ряда, какие устройства подойдут под цели компании». На вопрос, когда именно планируется начать выпуск устройств, в компании точных сроков не назвали. «Точно сказать сложно, но мы предполагаем, что скоро», – сказали CNews в ОМП. На вопрос редакции, планируется ли добавление каких-либо новых функций для чиновников в связи с таким большим заказом, представители ОМП ответили отрицательно. «Не планируется, так как ОС «Аврора» полностью готова к использованию», – говорится в официальном комментарии разработчиков.

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За годы развития «Авроры» (ее разработка ведется как минимум 2017 г.) было выпущено совсем немного устройств на ее основе по меркам любого крупного вендора смартфонов. По словам Кирилла Меньшова, за все время ее существования с конвецера сошло «более 500 тыс.» гаджетов под ее управлением.

Не только чиновники, но и бизнес

За сутки до появления информации о потенциальном массовом выпуске смартфонов на «Авроре» для госслужащих было анонсировано мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) для корпоративных заказчиков. Как сообщал CNews, это плод совместного труда оператора связи МТС, разработчика отечественного офисного ПО «Мойофис» и производителя электроники F+ Tech, который очень интересуется госзакупками.

МАРМ поставляется по модели TaaS (Telecom-as-a-Service), то есть клиенты получают полностью готовое к использованию мобильное автоматизированное рабочее место. Оно включает в себя один из двух гаджетов на выбор, оба с предустановленной «Авророй» и приложением «Мойофис документы», появившимся в конце марта 2023 г., и оба выпускающиеся в России – это или планшет с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, или смартфон F+ Tech. Комплект включает SIM-карту и контракт на сервисное гарантийное обслуживание.

Для чиновников у F+ Tech тоже есть планшет на «Авроре». CNews писал, что в апреле 2023 г. компания анонсировала компьютер Life Tab Plus, который она намерена внести в реестр отечественной электроники, курируемый Минпромторгом. Это откроет ей доступ к госконтрактам на закупку оборудования.

Откуда у России есть своя замена Android и iOS

История «Авроры» берет свое начало 2011 г., когда выходцы из финской компании Nokia, в 2022 г. покинувшей Россию, основали свой стартап Jolla. Они приступили к разработке мобильной платформы Sailfish OS.

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Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат компании ООО «Вотрон» – в 2016 г. она основала ООО «Открытая мобильная платформа», нынешнего разработчика «Авроры». В этот же период на базе Sailfish OS появилась отечественная Sailfish Mobile OS RUS, а в начале 2017 г. на ее основе вышел первый смартфон – R7, созданный некогда российской компанией Inoi. В октябре 2022 г. она открестилась от всех связей с Россией.

В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обоими ООО принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. В начале 2019 г. платформа Sailfish Mobile OS RUS сменила название на «Аврору».