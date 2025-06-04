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TaaS Telecom-as-a-Service
УПОМИНАНИЯ
TaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Алдошин Олег 29 4
|Акопов Сергей 21 3
|Волков Михаил 65 2
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Березкин Григорий 40 1
|Меньшов Кирилл 123 1
|Кайгородова Оксана 62 1
|Быков Алексей 45 1
|Артемов Александр 2 1
|Хизова Ксения 6 1
|Калякин Павел 66 1
|Ананченко Максим 4 1
|РИА Новости 945 1
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