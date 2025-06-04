Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176098
ИКТ 13714
Организации 10685
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3458
Системы 25692
Персоны 75553
География 2859
Статьи 1523
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

TaaS Telecom-as-a-Service


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 МТС предложит корпоративным клиентам российские решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 2
13.06.2024 Аналитика МТС: в России в 2,5 раза выросли продажи подписок для бизнеса 1
31.05.2024 МТС предложит татарстанскому бизнесу российскую компьютерную технику по подписке 1
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Кировской области российскую компьютерную технику по подписке 1
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке 1
30.05.2024 МТС предложит предпринимателям Якутии российскую компьютерную технику по подписке 1
24.05.2024 МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке 1
23.05.2024 Соглашение МТС и «Авотел» обеспечит внедрение технологии МАРМ в отрасли с нестабильным интернетом 2
01.06.2023 Российских чиновников пересадят с iPhone на отечественный заменитель Android. Грядут закупки миллионов смартфонов 1
31.05.2023 В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре» 1
31.05.2023 F+ tech, МТС и «Мой офис» представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

TaaS и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 11
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 90 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 298 3
Ростелеком 9949 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 896 1
Jolla - Sailfish Holding 83 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 446 1
Авотел - Avotel 4 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 117 1
Айпидевайс 1 1
Вотрон 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28291 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 471 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16410 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5513 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4918 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2580 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 4
Моноблок - Monoblock PC 994 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 4
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 4
Desktop computer - Системный блок - системник 445 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2971 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24736 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1468 3
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 388 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4648 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8649 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1615 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7833 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6525 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5325 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14041 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 627 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1777 4
Новые облачные технологии - МойОфис 816 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 71 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Google Android 14289 1
Apple iOS 7977 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 927 1
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Smart Technologies - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 1
Авотел - Avotel Summa 2 1
МТС Exolve 81 1
MTT Telecom API 25 1
Айпидевайс - ВАРЯ ПАК 1 1
Алдошин Олег 29 4
Акопов Сергей 21 3
Волков Михаил 65 2
Нестеренко Татьяна 41 1
Березкин Григорий 40 1
Меньшов Кирилл 123 1
Кайгородова Оксана 62 1
Быков Алексей 45 1
Артемов Александр 2 1
Хизова Ксения 6 1
Калякин Павел 66 1
Ананченко Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 11
Беларусь - Белоруссия 5845 4
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1755 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3219 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 609 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 312 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 207 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5251 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1372 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
Энергетика - Energy - Energetically 5239 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 1
РИА Новости 945 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 143 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще