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Ананченко Максим



24.12.2024 МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей 1
24.05.2024 МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке 1
13.04.2023 МТС RED запустил сервис шифрования каналов связи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ананченко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
Петренко Сергей 25 1
Акопов Сергей 21 1
Алдошин Олег 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
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