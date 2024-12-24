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МТС запустила собственное SD-WAN-решение для корпоративных сетей

МТС разработала и запустила собственный продукт для программного управления корпоративными сетями — SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение проходит регистрацию в Реестре отечественного ПО для соответствия стандартам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

SD-WAN предоставляет корпоративным клиентам единую точку управления и мониторинга межофисной сетевой инфраструктуры через личный кабинет с удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Это снижает операционные расходы и время на администрирование сети. Программно-определяемые сети позволяют в реальном времени проверять доступные каналы связи и направлять трафик по оптимальным маршрутам. Компании с множеством филиалов смогут автоматизировать процесс управления параметрами сети: достаточно разово произвести настройки в личном кабинете, и все изменения автоматически распространятся на всю сеть.

Помимо полного функционала защищенного VPN поверх любых каналов связи, SD-WAN предлагает расширенные возможности: онлайн-мониторинг сети 24/7, управление трафиком на основе приоритетности, автоматическое резервирование каналов и др. Также доступны функции Firewall для контроля киберугроз и фильтрации проходящего сетевого трафика. Преимущество сервиса перед программным VPN заключается в том, что решение функционирует как продукт оператора связи и не блокируется техническими средствами контроля. Взаимодействие с контролирующими органами остается в зоне ответственности МТС.

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Все элементы сети МТС — телекоммуникационные, аппаратные и программные — предоставляются «под ключ» в рамках одного договора на услуги связи. Компоненты решения SD-WAN работают на оптимально подобранном МТС оборудовании, с возможностью предоставления услуги в виде виртуальных машин на серверах клиента. Это позволяет интегрировать SD-WAN в существующую инфраструктуру клиента гибко и без дополнительных капитальных затрат.

«По прогнозам аналитиков, к 2025 г. объем рынка SD-WAN вырастет на 45%. Автоматизированное управление сетями становится условием эффективности для бизнеса, адаптирующегося к ускорившимся темпам изменений и необходимости оперативно пересматривать количество офисов с учетом возросшей нагрузки или, напротив, снижения. SD-WAN позволяет одновременно улучшать сервис и сокращать затраты без потерь качества, что особенно актуально в условиях дефицита ИТ-специалистов. Благодаря сопоставимой с VPN цене, инвестиции в SD-WAN становятся доступными для компаний любого размера с ограниченными бюджетами», — отметил директор департамента по продуктам бизнес-рынка Максим Ананченко.

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