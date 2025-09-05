Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ecar Telematics Е-кар Рус
УПОМИНАНИЯ
|05.09.2025
|МТС и Ecar Telematics подключили к своим телематическим решениям более 50 тыс. китайских автомобилей в России 2
Ecar Telematics и организации, системы, технологии, персоны:
|FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 12 1
|Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382191, в очереди разбора - 735252.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.