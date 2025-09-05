Разделы

Telematics


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 МТС и Ecar Telematics подключили к своим телематическим решениям более 50 тыс. китайских автомобилей в России 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
17.09.2019 Представлено прямое облачное решение для сельского хозяйства 1
26.12.2016 Будущее наступило: как интернет вещей меняет бизнес 1
29.11.2016 «Автометрика» формирует новую культуру автострахования в России 1
11.05.2016 «Облака» помогли автостраховщикам привлечь аккуратных водителей 1
22.03.2016 Raxel Telematics создала мобильное приложение для анализа водительского поведения 1
17.11.2014 Omnicomm предоставила свое оборудование для тестовой интеграции в решения Tom Tom Telematics 1
03.09.2014 Raxel Telematics создала комплексное решение по страховой телематике 1
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы 1
12.02.2004 В Москве прошел семинар по сотрудничеству РФ и Израиля в области коммуникаций и ИТ 1
28.09.2001 Intel открыла проектно-конструкторский центр по телематическим системам 1
28.02.2000 Nokia уверена, что к 2005 году каждый новый автомобиль будет иметь доступ в Интернет 1
04.12.1998 Завершилась международная конференция "Технологии информационного общества-98" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Telematics и организации, системы, технологии, персоны:

Raxel Telematics 5 5
Microsoft Corporation 25035 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9039 2
Ростелеком 10102 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
МегаФон 9573 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13689 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
IBM - International Business Machines Corp 9505 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Lenovo Motorola 3511 1
Укртелеком 241 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 334 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 561 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
ECI - Electronic Company of Israel 1 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
Teoco - TTI Telecom 20 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
МТС - Система Телеком 236 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Intel Corporation 12417 1
TomTom 51 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 3
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Phystech Ventures 14 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 1
Ford 417 1
Volkswagen Audi Group 220 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7875 1
Северсталь ПАО - Severstal 539 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 481 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 211 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
Автометрика 1 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
John Deere - Джон Дир 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
TTS Italia - Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza - Ассоциации Телематика для Транспорта и Безопасности 1 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 5
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 402 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11895 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2321 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12665 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5626 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5752 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10857 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2739 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1897 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3108 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2031 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3876 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 712 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16749 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2156 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6598 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3076 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 843 1
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 114 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 24 1
Softswitch - программный коммутатор 108 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 3
Google Play - Google Store - Android Market 3388 3
Apple - App Store 2972 3
Microsoft Azure 1438 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Apple iOS 8105 1
Google Android 14463 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1053 1
Cognitive Agro Pilot 38 1
Microsoft Office 365 966 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 84 1
Cognitive Sber Agro Analyst - CSAA 1 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Microsoft Dynamics 365 135 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 216 1
Intel - StrongARM - 121 1
Nokia Algo Vision 11 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
Microsoft Azure IoT 32 1
DataConnect 1 1
Microsoft Cortana Intelligence Suite 10 1
John Deere Operations Center 4 1
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 1
Рудаш Дмитрий 5 5
Жаренков Роман 2 2
Рейман Леонид 1053 1
Муромец Юлия 28 1
Миркин Борис 2 1
Аликошвили Георгий 17 1
Ускова Ольга 168 1
Шеховцов Юрий 34 1
Номоконов Василий 13 1
Ромский Геннадий 1 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Гурджиян Руслан 20 1
Емельянов Станислав 67 1
Абраменко Александр 2 1
Rabner David - Рабнер Давид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 5
Европа 24502 5
Италия - Итальянская Республика 4408 5
Канада 4952 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13477 3
Испания - Королевство 3746 3
Франция - Французская Республика 7940 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 2
Израиль 2775 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 2
Германия - Федеративная Республика 12854 2
Россия - СФО - Новосибирск 4543 1
Япония 13431 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 1
Украина 7726 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 1
Финляндия - Финляндская Республика 3640 1
Куба - Республика 380 1
Азия - Азиатский регион 5680 1
Земля - планета Солнечной системы 10561 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6120 5
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 223 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7764 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8098 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6662 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5355 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6171 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6412 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2794 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 404 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2251 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2867 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1866 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2022 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3616 1
Ptolemus Consulting Group 4 3
Current Analysis 24 1
IDC - International Data Corporation 4930 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
ABI Research 234 1
Global Market Insights 14 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
