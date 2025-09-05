Получите все материалы CNews по ключевому слову
Telematics
УПОМИНАНИЯ
Telematics и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
|Рудаш Дмитрий 5 5
|Жаренков Роман 2 2
|Рейман Леонид 1053 1
|Муромец Юлия 28 1
|Миркин Борис 2 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Ускова Ольга 168 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Номоконов Василий 13 1
|Ромский Геннадий 1 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Абраменко Александр 2 1
|Rabner David - Рабнер Давид 1 1
|Ptolemus Consulting Group 4 3
|Current Analysis 24 1
|IDC - International Data Corporation 4930 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
|ABI Research 234 1
|Global Market Insights 14 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
