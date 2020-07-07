Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком»

Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) и «Сбербанк-Телеком» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках договора стороны планируют создание нового решения для российского и международного рынков — интегрированной платформы для сбора высококачественной смарт-аналитики и мониторинга сельскохозяйственных процессов Cognitive Sber Agro Analyst (CSAA): сбора параметров урожайности, состояния культур, режимов работы сельхозтехники, расхода топлива и другой статистики.

По данным аналитиков Global Market Insights, Inc., объем мирового рынка точного земледелия сегодня составляет $4 млрд и вырастет до $12 млрд к 2025 году. В России этот сегмент находится в стадии своего формирования. Эксперты ожидают его взрывного роста в ближайшие три-четыре года. По мнению аналитиков, к этому времени его объем может достичь порядка 15−20 млрд рублей.

Компании представят интегрированное решение на базе SaaS-платформы Smart Telematics Platform для осуществления комплексного мониторинга парка техники и оборудования компании Сбербанк-Телеком с программно-аппаратным комплексом Cognitive Agro Pilot для управления беспилотной сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила: «Мы рассчитываем совместно со Сбербанк-Телеком представить на зарубежный и российский рынки уникальный инструмент на основе облачной платформы "Телематика" и технологий искусственного интеллекта, позволяющий повысить эффективность работы агрохозяйств».

Руслан Гурджиян, CEO Сбербанк-Телеком, сказал: «В сотрудничестве с Cognitive Pilot мы сконцентрированы на расширении возможностей нашей платформы и создании для клиентов комплексного SaaS-сервиса для мониторинга качества работы сельскохозяйственной техники, повышения эффективности сбора урожая и снижения потерь, построения актуальных карт урожайности полей на основании данных непосредственно с техники».

В состав интегрированного решения входит облачная платформа «Телематика» от Сбербанк-Телеком, а также комплекс Cognitive Agro Pilot, состоящий из набора сенсоров (видеокамеры, радары — их количество зависит от конкретной задачи), монитора, вычислительного блока (агродроида) и соединительных кабелей.

Система Cognitive Agro Pilot для автономного управления сельхозтехникой параллельно с задачей автопилотирования собирает комплексные данные, получаемые с сенсоров, о состоянии различных сельхозпроцессов и передает их в облачную платформу Сбербанк-Телеком, где формируются удобные для пользователя инструменты контроля, мониторинга техники и процессов, цифровые карты полей и аналитические отчеты. Сельхозпредприятия, которые подключат такую услугу, получат эффективный инструмент контроля сельхозпроцессов, мониторинга работы парка техники, необходимый для построения карт урожайности и обнаружения проблемных точек (например, сколько жатка захватила и собрала той или иной культуры, какого качества зерно попало в бункер, сколько просыпалось, сколько не довезли грузовики до элеватора и др.). Система также поможет получать аналитическую информацию о параметрах того или иного сельхозпроцесса, возможность осуществления его комплексного контроля. Использование технологий компьютерного зрения для проведения мониторинга позволит также выявлять аварийные и внештатные ситуации, такие как опасное сближение техники с препятствием.

Эксперты Cognitive Pilot и Сбербанк-Телеком считают, что совместное решение позволит экономить до 30% расходов агропредприятия за счет сокращения нецелевых издержек, анализа проблемных зон, обеспечения комплексного контроля и повышения эффективности и прозрачности сельхоз-бизнес-процессов. Применение технологий компьютерного зрения в отличие от использования GPS- навигации поможет собирать данные другого качества. Это и контроль безопасности движения с возможностью дальнейшего формирования отчетов и мониторингов по безопасности движения сельхозтехники, поддержанию оптимальных с этой точки зрения режимов работы. Кроме того, системы компьютерного зрения позволяют абсолютно корректно интерпретировать ту или иную ситуацию и передавать в облачную платформу точные данные о том или ином процессе. Например, когда жатка комбайна не захватила существенную площадь культуры, «слепая» система, как правило, воспринимает ситуацию как рабочую, только с меньшими входными данными, соответствующими площади пропущенной комбайнером культуры. Решение на основе компьютерного зрения, как человек, контролирует и обнаруживает брак при уборке, что и будет учтено и зафиксировано при подготовке аналитического отчета.

В настоящее время стороны завершают работу над пилотной версией совместного решения. Предполагается, что его опытная эксплуатация будет начата уже в июле на территории Московской области.