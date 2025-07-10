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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178277
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Global Market Insights


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Неизбежный 10G-PON: как проходит внедрение на международном и российском операторских рынках 1
27.12.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка медицинских гаджетов в 2024 году 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
21.06.2023 Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го 2
14.02.2023 Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов 1
28.12.2020 Затраты на облачную инфраструктуру впервые опередили расходы на традиционную 1
28.09.2020 Кто станет лидером рынка SD-WAN в России 1
09.09.2020 Пандемия стимулирует рост рынка телемедицины во всем мире 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 1
27.09.2019 Блокчейн-платформа Exonum CIS включена в реестр отечественного ПО 1
27.08.2019 Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году 1
06.03.2018 Россияне впервые в мире создали клавиатуру, узнающую пользователя по «почерку» 1
22.08.2016 «Ростелеком» и ФРИИ отыскали сразу четыре российских мессенджера для чиновников 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Global Market Insights и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5168 4
Microsoft Corporation 24930 3
Huawei 4048 2
AMT Group - АМТ-Груп 361 2
Google LLC 12009 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 349 2
Oracle Corporation 6772 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 1
Bitfury Group 25 1
Крок - Croc 1787 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 57 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Ланит Интеграция 195 1
Bitfury Russia - Битфьюри 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Киберника 16 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Ростелеком 10024 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Telegram Group 2286 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 1
Ростех - РТ-Информ 141 1
Titanium 84 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Intel Corporation 12350 1
Alibaba Group 439 1
Dell EMC 5055 1
Lenovo Group 2315 1
Schneider Electric 582 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13412 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 3
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 27 1
ID Finance - IDF Eurasia 10 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 232 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1485 1
Superjob - Суперджоб 634 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1209 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 170 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 99 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13022 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6995 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12481 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32335 3
Управляемость - Manageability 1812 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2668 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3841 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5926 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7816 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4265 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1705 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14097 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11621 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1263 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8475 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2296 2
MedTech - Тонометр 29 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 694 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 304 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 473 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 52 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 63 1
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 1
Linux OS 10341 3
Microsoft Windows 16005 2
Apple macOS 2138 1
Cognitive Agro Pilot 38 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
OpenVPN 70 1
ID Finance AmmoPay 6 1
Gen Digital - Avast SecureLine VPN 5 1
ID Finance Solva 3 1
ID Finance Plazo 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
Apple iOS 8019 1
Google Android 14364 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1149 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Rakuten Viber 632 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
QIP - Мессенджер 121 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1853 1
Cognitive Sber Agro Analyst - CSAA 1 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 304 1
Доктис ДМО - Гостелемед 2 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 462 1
Леонов Владимир 17 2
Ускова Ольга 168 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Гурджиян Руслан 20 1
Гарусев Максим 6 1
Казак Екатерина 2 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Батин Борис 13 1
Губарев Валентин 16 1
Бухар Виктория 12 1
Кравцов Сергей 54 1
Пивоваров Владимир 9 1
Шарапов Денис 5 1
Пилипчук Александр 17 1
Романов Роман 41 1
Попов Борис 24 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Иодковский Станислав 94 1
Афанасьев Денис 72 1
Лежнин Сергей 1 1
Семенов Алексей 83 1
Пугачев Павел 63 1
Емельченков Сергей 140 1
Щербинин Павел 7 1
Чуранов Василий 10 1
Чистов Филипп 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 4
Европа 24442 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 2
Казахстан - Республика 5686 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 2
Азия - Азиатский регион 5640 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 2
Сингапур - Республика 1877 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 2
Германия - Федеративная Республика 12815 2
Ближний Восток 2994 2
Индонезия - Республика 982 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3360 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 2
Польша - Республика 1988 1
Европа Восточная 3110 1
Бразилия - Федеративная Республика 2409 1
Испания - Королевство 3740 1
Саудовская Аравия - Королевство 611 1
Грузия 1263 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1383 1
Таиланд - Королевство 841 1
Беларусь - Минск 656 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 692 1
Индия - Bharat 5574 1
Нидерланды 3571 1
США - Иллинойс 334 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
Южная Корея - Республика 6752 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
Китай - Тайвань 4064 1
Канада 4930 1
Америка - Американский регион 2177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 829 1
Беларусь - Белоруссия 5892 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1314 1
Армения - Республика 2338 1
США - Орегон 250 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3715 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 213 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5082 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1506 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10286 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2593 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2646 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 602 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14332 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25022 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1006 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2580 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 979 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 306 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 64 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7495 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 732 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 422 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 375 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 383 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1013 1
Forbes - Форбс 872 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 3
IDC - International Data Corporation 4922 2
Markets&Markets Research 113 2
Juniper Research 536 1
Research and Markets 25 1
Директ Инфо 9 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
Market Research Future 10 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
Synergy Research Group 44 1
Fortune Business Insights 16 1
Top10VPN 6 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 10 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 170 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 450 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178277.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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