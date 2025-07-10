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Global Market Insights
УПОМИНАНИЯ
Global Market Insights и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
|Леонов Владимир 17 2
|Ускова Ольга 168 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Гарусев Максим 6 1
|Казак Екатерина 2 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Батин Борис 13 1
|Губарев Валентин 16 1
|Бухар Виктория 12 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Пивоваров Владимир 9 1
|Шарапов Денис 5 1
|Пилипчук Александр 17 1
|Романов Роман 41 1
|Попов Борис 24 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Афанасьев Денис 72 1
|Лежнин Сергей 1 1
|Семенов Алексей 83 1
|Пугачев Павел 63 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Щербинин Павел 7 1
|Чуранов Василий 10 1
|Чистов Филипп 2 1
|Forbes - Форбс 872 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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