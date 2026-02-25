Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лежнин Сергей
СОБЫТИЯ
|25.02.2026
|«Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер Max 1
|14.02.2023
|Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов 1
Лежнин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 11 2
|Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 62 1
|СалютДевайсы - Элпитех 34 1
|Ростелеком 10446 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 1
|Доктис ДМО - Гостелемед 2 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 1
|Пилипчук Александр 17 1
|Зима Дмитрий 7 1
|Forbes - Форбс 933 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.