Пилипчук Александр
Пилипчук Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ларченко Илья 4 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Волков Владимир 56 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Паперно Александр 3 1
|Шуленин Вячеслав 6 1
|Пилипчук Алексей 1 1
|Тен Антон 34 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Климов Иван 24 1
|Жилин Евгений 2 1
|Лежнин Сергей 1 1
|Беличенко Валерий 1 1
|Панин Александр 9 1
|Кальметов Игорь 12 1
|Forbes - Форбс 818 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 2
|Wainhouse Research 40 1
|Global Market Insights 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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