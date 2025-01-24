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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пилипчук Александр



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
07.02.2024 Softline Universe включен в Реестр российского ПО 1
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe 1
07.09.2023 Экосистема Softline Universe дополнится решением для видеонаблюдения Ivideon 1
25.07.2023 ГК Softline и SafeMobile объявили о расширении партнерства и интеграции UEM-платформы в экосистему Softline Universe 1
14.07.2023 HOSTVM станет партнером по виртуализации сервиса Softline Universe 1
14.02.2023 Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов 1
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении 1
25.08.2020 МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу 1
24.10.2018 В России внедрен искусственный интеллект, следящий, чтобы врачи назначали правильное лечение 1
04.09.2013 «Техносерв» переманил техдиректора из «Астероса» 1
02.11.2011 Российский рынок ВКС растет в 2 раза быстрее мирового 1
05.04.2011 «Техносерв» создал корпоративную сеть для «Поликлиники №3» УДП РФ 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Пилипчук Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2816 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
ЦВТ 71 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 2
Softline - Polymatica - Полиматика 173 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 2
Доктор рядом - Doc+ 52 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Хост ГК - HostVM 47 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
ТелеМед 14 1
СалютДевайсы - Элпитех 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МЦИТЗ АНО - Московский центр инновационных технологий в здравоохранении - Medtech Moscow - Технопарк медтех 6 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 17 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Superjob - Суперджоб 507 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Softline Universe - SLU 29 5
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 69 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 232 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Microsoft Skype 2067 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
НИИ СОКБ SafeMobile UEM 7 1
Доктис ДМО - Гостелемед 2 1
Microsoft Windows 15666 1
Linux OS 9953 1
Google Android 14000 1
Apple iOS 7811 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 17 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
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Курин Дмитрий 23 1
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Смирнов Михаил 67 1
Соколюк Валерий 31 1
Паперно Александр 3 1
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Тен Антон 34 1
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Беларусь - Белоруссия 5669 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3944 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1232 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Аудит - аудиторский услуги 2663 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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