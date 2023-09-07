Экосистема Softline Universe дополнится решением для видеонаблюдения Ivideon

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, добавит в экосистему тесно интегрированных сервисов Softline Universe облачный сервис Ivideon. Как и все решения в составе экосистемы, Ivideon принадлежит к числу отечественных разработок и внесен в реестр российских программ. Вендор станет первым партнером в составе Softline Universe с решением по видеонаблюдению.

С помощью Ivideon пользователи получают возможность контролировать свои объекты и офисы, получать оповещения о событиях, происходящих на обрабатываемых записях и даже делать поиск по архивному видео с помощью инструментов машинного обучения. Также клиентам доступна локализация видеотрафика и хранение видеоконтента на площадке заказчика.

Softline Universe – это экосистема тесно интегрированных сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, и аппаратных ресурсов, доступных по подписке с гарантией совместимости и технической поддержки.

«Нам важно предоставлять надежный результат, интегрированный с аппаратными ресурсами клиента, поэтому мы тщательно проверяем все решения. Softline Universe позволяет клиентам без существенных затрат получить готовое проверенное и протестированное ИТ-решение для своих бизнес-задач», – отметил Алексей Пилипчук, директор управления реализации сервисов ГК Softline.

«Мы ценим наше сотрудничество с ГК Softline – компанией с сильной экспертизой в решении задач для различных организаций. Наши компании объединяет стремление помогать заказчикам быстро выстраивать импортонезависимые ИТ-системы», – сказал Валерий Беличенко, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Ivideon.