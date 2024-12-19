Softline Universe SLU
В экосистему Softline Universe входят продукты по организации видеоконференций, платформа виртуализации для создания «частотного облака» и другие решения. В будущем она будет пополнится за счёт расширения серверного и сетевого оборудования, различных вариантов ОС и прочими решениями, закрывающими спектр потребностей коммерческих бизнес-заказчиков и государственных организаций. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.
Softline Universe и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартыненко Валентин 11 11
|Пилипчук Александр 12 5
|Кочнов Павел 7 3
|Тремзин Олег 12 2
|Свиридов Андрей 4 2
|Крынина Евгения 16 2
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Беличенко Валерий 1 1
|Шмитов Михаил 1 1
|Покровская Елизавета 10 1
|Денисов Алексей 20 1
|Попов Виталий 19 1
|Климов Иван 24 1
|Воротынцев Григорий 10 1
|Кочанов Павел 4 1
|Гуломов Рустам 4 1
|Федотов Виктор 3 1
|Жилин Евгений 2 1
|Кальметов Игорь 12 1
|Ганюшкин Андрей 5 1
|Иванников Александр 22 1
|Салахутдинов Артур 7 1
|Буйновский Андрей 1 1
|Драченин Юрий 1 1
|Поздеева Елена 1 1
|Емышев Владимир 12 1
|Кузьмин Сергей 39 1
|Волдохин Сергей 11 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Костина Светлана 11 1
|Зацепин Роман 3 1
|Ветохин Евгений 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 27
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
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