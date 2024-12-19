В экосистему Softline Universe входят продукты по организации видеоконференций, платформа виртуализации для создания «частотного облака» и другие решения. В будущем она будет пополнится за счёт расширения серверного и сетевого оборудования, различных вариантов ОС и прочими решениями, закрывающими спектр потребностей коммерческих бизнес-заказчиков и государственных организаций. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.