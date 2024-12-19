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Softline Universe SLU


В экосистему Softline Universe входят  продукты по организации видеоконференций, платформа виртуализации для создания «частотного облака» и другие решения. В будущем она будет пополнится за счёт расширения серверного и сетевого оборудования, различных вариантов ОС и прочими решениями, закрывающими   спектр потребностей коммерческих бизнес-заказчиков и государственных организаций. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.


19.12.2024 ГК Softline обеспечила банку из топ-10 переход на облачную платформу Softline Universe 1
28.10.2024 ГК Softline включила систему InfoWatch Activity Monitor в экосистему Softline Universe 1
24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг 1
24.09.2024 ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe 1
16.08.2024 ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe платформы для тренировки навыков кибербезопасности Start EDU и Start AWR 1
12.07.2024 ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe 1
08.07.2024 ГК Softline интегрировала платформу NBT в экосистему Softline Universe 1
02.07.2024 ГК Softline организовала цифровую лабораторию в ИT-парке «Цифровая Арктика» Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова 1
10.06.2024 ГК Softline включит Privacy Box в экосистему Softline Universe 1
06.06.2024 ГК Softline объявляет об интеграции мультипродуктовой платформы «МойОфис» в Softline Universe 2
28.05.2024 ГК Softline объединяет усилия с UserGate для повышения безопасности цифровой экосистемы Softline Universe 1
20.05.2024 ГК Softline интегрировала операционные системы «Альт» российского разработчика «Базальт СПО» в Softline Universe 2
20.05.2024 Операционные системы «Альт» появились в экосистеме Softline Universe от ГК Softline 2
05.04.2024 Виктор Федотов, ГК Softline: В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре 1
04.04.2024 Экосистема Softline Universe дополнится технологией для автоматизации управления ИБ R-Vision SGRC 1
28.03.2024 ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe универсальную платформу Vaulterix для безопасного обмена данными и управления правами 1
08.02.2024 ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe 2
07.02.2024 Softline Universe включен в Реестр российского ПО 1
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe 2
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe 1
13.12.2023 Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe 1
22.11.2023 ГК Softline объявляет о внедрении продуктов «Лаборатории Касперского» в Softline Universe для повышения безопасности пользователей 1
16.11.2023 В экосистему Softline Universe включено современное решение для управления данными Deco Systems 1
14.11.2023 ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe 1
07.09.2023 Экосистема Softline Universe дополнится решением для видеонаблюдения Ivideon 1
25.07.2023 ГК Softline и SafeMobile объявили о расширении партнерства и интеграции UEM-платформы в экосистему Softline Universe 1
14.07.2023 HOSTVM станет партнером по виртуализации сервиса Softline Universe 1
06.07.2023 В новый сервис Softline Universe войдёт «Р7-Офис» 1
29.06.2023 «Труконф» становится партнером нового сервиса Softline Universe 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

Softline Universe и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 29
Softline - Develonica - Девелоника 132 9
Softline - Polymatica - Полиматика 172 9
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 9
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 9
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 9
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 9
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 5
ЦВТ 71 5
SoftClub - СофтКлуб 156 5
Softline - Инженер ТЦ 68 5
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 4
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 4
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 4
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 4
Microsoft Corporation 24625 3
Zyxel Nebula 40 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
TrueConf - ТруКонф 397 1
Хост ГК - HostVM 46 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
8213 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
MitraSoft - МитраСофт 4 1
Deco Systems - Деко Системс 1 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 17 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
MSoft - МСофт 14 1
StartX 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 122 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 9
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 6
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 5
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 5
Softline - DeskWork 117 5
Softline - WorkFlowSoft 64 5
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 5
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 4
OpenNebula 39 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
НКТ - Р7-Офис 380 1
НИИ СОКБ SafeMobile UEM 7 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 17 1
Softline - Polymatica Dashboards 32 1
MitraSoft - Vaulterix 1 1
Microsoft Office 365 940 1
Apache Airflow 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
Б-152 - Privacy Box 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Мартыненко Валентин 11 11
Пилипчук Александр 12 5
Кочнов Павел 7 3
Тремзин Олег 12 2
Свиридов Андрей 4 2
Крынина Евгения 16 2
Одинцов Дмитрий 113 1
Беличенко Валерий 1 1
Шмитов Михаил 1 1
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Кальметов Игорь 12 1
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