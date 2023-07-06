Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В новый сервис Softline Universe войдёт «Р7-Офис»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, включит в свою экосистему прикладного, инфраструктурного программного обеспечения и аппаратных ресурсов Softline Universe российский офисный пакет для совместной работы с документами «Р7-Офис».

ПО разработчика офисного программного обеспечения «Р7» дополнит портфель тесно интегрированных сервисов, программных и аппаратных продуктов Softline Universe, доступных по единой подписке. Уникальность данной экосистемы заключается в том, что решения могут разворачиваться как по классической on-premise-модели, так и в облаке Softline Cloud. Также будет обеспечена возможность подключения технической поддержки и проведения «воркшопов» для обучения работников клиента.

В рамках партнерства компания «Р7» добавляет в экосистему Softline Universe офисную среду с расширенной функциональностью для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис». В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.

«Softline Universe – это удобный выход для тех заказчиков, которые хотят делегировать задачи по внедрению, настройке и обновлению ПО, подбору и установке подходящего аппаратного обеспечения – одним словом, обеспечить себя работоспособной ИТ-инфраструктурой (или ее составными частями) без лишних временных, кадровых и финансовых затрат. Продукты вендора «Р7» являются интуитивно понятными, простыми в настройке и использовании, что позволяет им прекрасно вписаться в концепцию Softline Universe», – отметил Олег Тремзин, директор управления сервисов в Softline.

«В рамках нашей бизнес-стратегии одним из направлений мы видим расширение доступа бизнеса к офисной среде для совместной работы и коммуникаций «Р7-Офис». Уверены, что наше партнерство с Softline Universe поможет предложить клиентам новые возможности для улучшения их бизнес-процессов и повышения производительности», – отметили в компании «Р7».

В экосистему Softline Universe уже вошли продукты по организации видеоконференций, платформа виртуализации для создания «частотного облака» и другие решения. В будущем она будет пополнится за счёт расширения серверного и сетевого оборудования, различных вариантов ОС и прочими решениями. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline

В России открылся магазин матмоделей, предсказывающих цены на сырье и вероятность дефолта

Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT

На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов

«Ростелеком» потратит 2,3 миллиарда на создание мегаплатформы управления ИТ-ландшафтом

МГУ переходит с софта Microsoft на российский «Мой офис»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще