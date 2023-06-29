«Труконф» становится партнером нового сервиса Softline Universe

Компания Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, разработала экосистему тесно интегрированных сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, и аппаратных ресурсов. Первым партнером Softline Universe с решением по организации видеоконференцсвязи становится российский разработчик «Труконф». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Universe – это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастроенный комплект программного и аппаратного обеспечения от российских производителей с гарантией совместимости и технической поддержки. Все продукты, используемые в рамках подписки, являются отечественными и внесены в соответствующие государственные реестры решений и оборудования.

В рамках Softline Universe клиенты через «единое окно» смогут получить: серверное и сетевое оборудование, рабочие места сотрудников, ОС, виртуализацию, VDI, сервисы корпоративных коммуникаций и ВКС, резервное копирование и сервис, обеспечивающий кибербезопасность. Решение будет развертываться как в рамках Softline Cloud, так и с возможностью размещения Softline Universe в дата-центре клиента.

Помимо продуктов Softline Universe предоставит техническую поддержку решений с гарантированным высоким SLA, регламентирующим доступность сервисов и время восстановления. Также подписка предполагает возможность проведения обучения специалистов и пользователей заказчика.

В экосистему войдут российские разработчики решений. Партнером в направлении видеоконференцсвязи стала компания «Труконф», обеспечивающая пользователей доступной безопасной видеосвязью и эффективными инструментами совместной работы.

«Российский клиентский рынок уже несколько лет движется в направлении рекуррентных сервисов и экосистем, однако в b2b-сегменте таких решений пока что немного. Компания Softline решила одной из первых на отечественном рынке создать полноценную экосистему для коммерческих компаний и государственных заказчиков. Мы долго и тщательно подбирали партнеров для этого сервиса, и рады, что вендор с таким большим опытом и проработанным решением, как TrueConf, становится одним из них. Наше сотрудничество насчитывает уже не один год и является крайне продуктивным, поэтому мы уверены в совместном успехе», – сказал Олег Тремзин, директор управления сервисов в Softline.

«Компания Softline обладает нужным опытом оказания ИТ-услуг и технической поддержки, которые необходимы для создания такой экосистемы зрелых ИТ-решений. Партнерство российских разработчиков в рамках единого сервиса станет еще одним шагом для импортозамещения целых стеков иностранных технологий и позволит ускорить перевод инфраструктур отечественных компаний на безопасные российские решения», – отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф».

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 5300+ сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.