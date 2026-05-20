Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Одинцов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 119, упоминаний - 124
Одинцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Иодковский Станислав 104 7
|Попов Борис 25 6
|Якупов Лев 11 4
|Свириденко Андрей 99 3
|Солдатов Станислав 14 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Массух Илья 239 2
|Романов Роман 52 2
|Бочерова Елена 46 2
|Хомяк Юрий 38 2
|Степанова Ирина 17 2
|Борилин Вячеслав 20 2
|Сулаев Роман 6 2
|Готальский Михаил 95 2
|Алябьева Надежда 6 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Герман Андрей 24 2
|Плющенков Роман 4 2
|Трандин Сергей 128 2
|Харитонов Дмитрий 79 2
|Флёров Евгений 8 2
|Жестев Леонид 2 2
|Емельяненко Маргарита 4 2
|Койло Александр 5 2
|Семенкин Максим 9 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Макаров Валентин 251 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Ермаков Валерий 140 1
|Бегтин Иван 61 1
|Дырмовский Дмитрий 149 1
|Лашин Ренат 87 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Вахмянин Иван 32 1
|Семенов Александр 166 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Куренев Алексей 6 1
|Старовойтов Дмитрий 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.