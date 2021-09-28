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Одинцов Дмитрий


28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране 1
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux 1
08.04.2021 Trueconf поддержит пострадавших от действий Zoom 1
30.03.2021 Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей 1
18.02.2021 TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
26.11.2020 Trueconf запустила бета-тестирование российской системы видеосвязи для Linux 1
17.11.2020 Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения 1
19.10.2020 TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI 1
09.10.2020 Trueconf названа претендентом на мировом рынке корпоративной видеосвязи по данным IDC Marketscape 2020 1
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
01.09.2020 TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран» 1
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации 1
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ 1
10.06.2020 TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции 1
06.03.2020 TrueConf бесплатно предоставляет облачную ВКС из-за угрозы коронавируса 1
22.01.2020 Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize 1
18.12.2019 TrueConf представила терминал видеоконференцсвязи 1
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 1
21.11.2019 Trueconf и Clinictracker создали сервис видеосвязи для американской телемедицинской платформы 1
02.10.2019 TrueConf – первый российский разработчик видеосвязи в магическом квадранте Gartner 1
06.08.2019 TrueConf выпустила приложение для вывода FullHD видеосвязи со смартфонов на ТВ 1
25.06.2019 ПО Trueconf сертифицировано для работы с корпоративной ОС «Лотос» 1
11.06.2019 TrueConf выпустила инструменты для быстрой разработки мобильных приложений с видеосвязью 1
29.05.2019 TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео 1
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz 1
29.03.2019 TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи 1
05.03.2019 TrueConf объявил о поддержке брендирования приложений для видеосвязи 1
24.01.2019 Власти Московской области перешли с ВКС Cisco на российское решение 1
25.12.2018 Exist представил федеральную сеть видеокиосков 1
23.11.2018 TrueConf представил новые российские ВКС-разработки на CNews Forum 2018 2
19.06.2018 Trueconf и Yamaha объявили о технологическом партнерстве 1
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 2
16.05.2018 TrueConf обеспечил видеосвязью королевство Бутан 1

Публикаций - 83, упоминаний - 94

Одинцов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TrueConf - ТруКонф 252 35
Microsoft Corporation 11110 7
VideoMost - ВидеоМост 191 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Cisco Systems 2044 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
АйТи 752 2
Huawei 2731 2
Базальт СПО 206 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Polycom - Поликом Раша 301 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Tionix - Тионикс 48 1
CDNvideo 21 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Хост ГК 23 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Сател 33 1
KazRENA - Ассоциация пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана 1 1
ВолгаТелеком 219 1
UnitSolutions - Юнитсолюшнс 5 1
Nvidia Corp 2028 1
Код Безопасности 365 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Logitech 166 1
Энстрим - Instream 19 1
Крипто-ПРО 200 1
Panasonic 1152 1
Red Hat 666 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ВТБ Страхование 52 1
Yamaha 39 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
GMS Hospital 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Правительство Москвы 653 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Московской области 48 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство РФ 2206 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 70 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 15
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 2
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 23 1
Microsoft Windows API 68 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 51 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 38
Google Android 10751 17
Microsoft Windows 10 6652 16
Apple iOS 5742 16
Linux OS 4265 15
Apple macOS 927 5
Microsoft Lync 272 4
Linux - Debian GNU 273 4
Apple macOS X 903 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Ред ОС 239 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
WhatsApp Messenger 654 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
TrueConf SDK 4 2
Cisco Codian 2 2
Cisco Webex 107 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Microsoft Windows 853 2
Apple - App Store 2198 2
ЦРТ Нестор.BRIEF 3 1
S-Terra Клиент А 6 1
Google Cast 9 1
TrueConf Online 29 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
КриптоПро Ngate 4 1
Logitech Brio 2 1
TrueConf Tracker 1 1
TrueConf API 2 1
TrueConf Server SIP-шлюз 1 1
Polycom RMX 4 1
BlueJeans Meetings 1 1
Евдокимов Андрей 54 2
Смирнов Алексей 142 2
Медведев Дмитрий 1434 1
Варов Константин 24 1
Таривердиев Михаил 1 1
Башанкаев Бадма 1 1
Тюркмен Гекан 1 1
Жириновский Владимир 10 1
Левковский Дмитрий 1 1
Грачев Кирилл 4 1
Семенов Анатолий 12 1
Натальский Александр 1 1
Неверов Сергей 6 1
Емельянов Сергей 2 1
Лапшин Сергей 2 1
Романов Роман 10 1
Мельников Иван 2 1
Луцик Павел 7 1
Lhendup Jigme - Линдап Джигме 1 1
Лурье Мария 1 1
Королев Алексей 20 1
Gordon Joshua - Гордон Джошуа 1 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Berk Mehmet - Берк Мехмет 1 1
Кудрявцев Евгений 3 1
Симакович Александр 1 1
Паришева Александра 1 1
Макаров Валентин 112 1
Щеголев Игорь 676 1
Рустамов Рустам 169 1
Акимов Максим 167 1
Горбатько Александр 90 1
Носков Константин 201 1
Жаров Александр 165 1
Лацанич Василь 92 1
Никифоров Николай 1126 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Ротенберг Игорь 35 1
Стрелков Сергей 12 1
Рубанов Владимир 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Германия - Федеративная Республика 3648 5
Украина 3374 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Бразилия - Федеративная Республика 1128 3
Индия - Республика 2175 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Турция - Стамбул 51 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа Западная 615 1
Бутан - Королевство 2 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Казахстан - Республика 2637 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
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