Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Одинцов Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 94
Одинцов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евдокимов Андрей 54 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Варов Константин 24 1
|Таривердиев Михаил 1 1
|Башанкаев Бадма 1 1
|Тюркмен Гекан 1 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Левковский Дмитрий 1 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Натальский Александр 1 1
|Неверов Сергей 6 1
|Емельянов Сергей 2 1
|Лапшин Сергей 2 1
|Романов Роман 10 1
|Мельников Иван 2 1
|Луцик Павел 7 1
|Lhendup Jigme - Линдап Джигме 1 1
|Лурье Мария 1 1
|Королев Алексей 20 1
|Gordon Joshua - Гордон Джошуа 1 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Berk Mehmet - Берк Мехмет 1 1
|Кудрявцев Евгений 3 1
|Симакович Александр 1 1
|Паришева Александра 1 1
|Макаров Валентин 112 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Акимов Максим 167 1
|Горбатько Александр 90 1
|Носков Константин 201 1
|Жаров Александр 165 1
|Лацанич Василь 92 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Рубанов Владимир 61 1
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763879, в очереди разбора - 667566.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763879, в очереди разбора - 667566.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru