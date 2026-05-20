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Индексная книга (каталог) CNews*
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Одинцов Дмитрий

СОБЫТИЯ


20.05.2026 CommuniGate Pro и «Труконф» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве 1
02.12.2025 «Труконф» выпустил мессенджер с ВКС для ОС «Аврора» 1
23.10.2025 «Труконф» представил модуль для интеграции с Telegram, ChatGPT и другими решениями 1
05.06.2025 «Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе 1
19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1
25.02.2025 Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server 1
21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
14.11.2024 Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур 1
05.11.2024 Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server 1
08.10.2024 В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы 1
14.06.2024 Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний 1
28.03.2024 «Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр» 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
15.12.2023 «Инфосистемы джет» открыла модернизированный шоурум российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций 1
15.12.2023 Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux 1
10.10.2023 Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит 1
05.10.2023 «Труконф» и «Ред софт» стали стратегическими партнёрами 1
25.09.2023 Сервер видеосвязи TrueConf MCU совместим с ОС Astra Linux 1
19.09.2023 ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций 1
29.06.2023 «Труконф» становится партнером нового сервиса Softline Universe 1
01.06.2023 Разработчики российских ОС и офисных пакетов договорились не повышать цены на ПО до 2028 года 1
06.04.2023 В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK 1
23.03.2023 Merlion и TrueConf заключили партнерское соглашение 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 1
22.11.2022 У Zoom рухнула выручка из-за СВО на Украине 1
21.10.2022 TrueConf разработала ПАК для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств 1
29.09.2022 Softline и TrueConf заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.06.2022 TrueConf и Balamuth создали ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля 1
14.06.2022 Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа» 1
05.05.2022 Спрос на российское ПО за месяц вырос в 10 раз 1
14.04.2022 В «Мой офис Почта 2» интегрировано ВКС-решение Trueconf 1
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76% 2
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом 2
14.12.2021 Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости 1
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава 1
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1

Публикаций - 119, упоминаний - 124

Одинцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 454 117
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Microsoft Corporation 25775 13
VideoMost - ВидеоМост 285 13
Cisco Systems 5372 10
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 10
Spirit DSP - Спирит Корп 482 10
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 9
Ростелеком 10948 8
Huawei 4677 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
Logitech 437 6
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Telegram Group 2940 5
TrueConf - UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 4
Yandex - Яндекс 9216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 3
Сател 186 3
Google LLC 12690 3
CleverMic 5 3
Phoenix Audio Technologies 3 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Yealink Network Technology 85 3
Poly - Plantronics 144 3
АйТи 1519 3
Аурига - Auriga 77 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
Ланит Интеграция 219 2
Polymedia - Полимедиа 158 2
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
GMS Hospital 2 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ВТБ Страхование 61 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Castorama - Касторама 32 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Россети Ленэнерго 1699 1
РСХБ - Макфа - Makfa 9 1
Автобан ДСК ГК 20 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 11 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
ОТЭКО ГК 29 1
Холдинг Аква 11 1
Мария Мебельная фабрика 3 1
Национальная Медицинская Сеть - НМС 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 32
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 17
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 17
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 14
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 121 14
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 12
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 12
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Микрофон - Microphone 2809 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 64
Linux OS 11533 25
Microsoft Windows 16882 22
Google Android 15244 21
Apple iOS 8583 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
TrueConf Online 30 10
Microsoft Teams - MS Teams 670 10
TrueConf SDK 10 9
Apple macOS 2419 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Linux - Debian GNU 567 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 5
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 4
TrueConf Terminal 10 4
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Cisco Codian 27 3
VK Teams 84 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 3
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
TrueConf Enterprise 26 2
TrueConf Room 8 2
TrueConf API 3 2
Иодковский Станислав 104 7
Попов Борис 25 6
Якупов Лев 11 4
Свириденко Андрей 99 3
Солдатов Станислав 14 3
Рустамов Рустам 548 3
Смирнов Алексей 269 3
Массух Илья 239 2
Романов Роман 52 2
Бочерова Елена 46 2
Хомяк Юрий 38 2
Степанова Ирина 17 2
Борилин Вячеслав 20 2
Сулаев Роман 6 2
Готальский Михаил 95 2
Алябьева Надежда 6 2
Гревцев Владимир 22 2
Герман Андрей 24 2
Плющенков Роман 4 2
Трандин Сергей 128 2
Харитонов Дмитрий 79 2
Флёров Евгений 8 2
Жестев Леонид 2 2
Емельяненко Маргарита 4 2
Койло Александр 5 2
Семенкин Максим 9 2
Евдокимов Андрей 95 2
Макаров Валентин 251 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Ермаков Валерий 140 1
Бегтин Иван 61 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Лашин Ренат 87 1
Володин Вячеслав 108 1
Вахмянин Иван 32 1
Семенов Александр 166 1
Вексельберг Виктор 155 1
Степанюк Михаил 81 1
Куренев Алексей 6 1
Старовойтов Дмитрий 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Украина 7928 8
Европа 24964 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5870 5
Европа Восточная 3138 5
Ближний Восток 3154 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Казахстан - Республика 6048 3
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Израиль 2856 3
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Куба - Республика 417 2
Бутан - Королевство 35 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Дания - Королевство 1337 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
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Канада 5082 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
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Туран Университет 4 1
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Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
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