«Труконф» выпустил мессенджер с ВКС для ОС «Аврора»

«Труконф» при поддержке «Открытой мобильной платформы» представил мобильное приложение для устройств с доверенной ОС «Аврора». Пользователи получат защищенный инструмент для корпоративного общения, который по функциям практически не уступает приложениям для ПК, ноутбуков и сторонних мобильных платформ. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

«Труконф» для ОС «Аврора» — это российское приложение «все в одном», которое включает в себя набор инструментов для совместной работы.

При подключении к корпоративной или бесплатной системе TrueConf Server, приложение охватывает все основные сценарии коммуникаций и взаимодействия внутри команды, превращая смартфон в полноценный рабочий хаб и альтернативу ПК. Все находится под рукой: ВКС, мессенджер, корпоративная адресная книга, статусы доступности сотрудников и различные опции для удаленного взаимодействия. Помимо обмена сообщениями в групповых и личных чатах, а также возможности созваниваться с коллегами, создавать и участвовать в конференциях, пользователи могут вести тематические каналы, организовывать рабочие переписки в папки, опросы, а также отправлять изображения и файлы любого размера.

На текущий момент приложение проходит бета-тестирование и доступно представителям коммерческих и государственных организаций по запросу. В дальнейшем приложение будет размещено в магазине RuStore, где станет доступно широкому кругу пользователей защищенных мобильных устройств.

«Запуск приложения «Труконф» — это значимый шаг в расширении экосистемы ОС «Аврора». ОМП активно инвестирует в ее развитие, в том числе решая сложные технические задачи, такие как портирование и адаптация актуальных версий Qt. Успешное завершение этого проекта не только добавляет в наш арсенал ведущее решение для ВКС и коммуникаций, но и создает ценный технический задел для всех разработчиков, упрощая создание и портирование новых приложений на базе Qt 5.15 и Qt 6», – сказал Никита Ксендзов, ведущий менеджер проектов «Открытой мобильной платформы».

«В условиях, когда мы не можем полагаться на недоверенные ОС из-за их потенциальной нестабильности и ограничений, диктуемых их владельцами, для коммуникаций критична доступность. В связи с этим запуск полноценного приложения для «Авроры» — это логичный шаг развития экосистемы «Труконф» для обеспечения бесперебойных и защищенных коммуникаций», – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф».

