Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0

Trueconf объявила о запуске бета-тестирования Trueconf Server 5.0 – глобального обновления флагманской системы видеосвязи, получившей полноценный встроенный мессенджер с независимыми групповыми чатами, поддержку одновременной авторизации на нескольких устройствах и PIN-кодов для входа в конференции, а также множество других нововведений. Пользователи из России и СНГ смогут первыми получить опыт работы с новым решением уже сегодня.

Глобальное обновление Trueconf Server 5.0 позволит компаниям дополнить видеоконференции, трансляции и другие онлайн-встречи новыми частными и многопользовательскими каналами и беседами, пришедшими на замену стандартным чатам. Это поможет наладить асинхронные коммуникации между сотрудниками в офисах и на удаленке, которым помимо привычных инструментов для совместной работы будут доступны все популярные возможности мессенджеров: независимые от ВКС беседы, упоминания пользователей в чатах, общее файловое хранилище, копирование, пересылка и удаление сообщений.

В Trueconf Server 5.0 появилась возможность одновременной авторизации на нескольких устройствах, например, в приложении на ноутбуке и смартфоне, при этом истории чатов и звонков будут синхронизированы. Это позволит сотрудникам принимать вызовы и продолжать совместную работу с коллегами в любой момент времени с подручных устройств, а также обеспечит гарантию доступности абонентов в офисах, командировках и во время удалённого режима.

Для ИТ-отделов была предусмотрена возможность управления видеовстречами без необходимости личного подключения к ним, что позволит упростить администрирование большого числа активных видеоконференций.

Ключевые нововведения платформы Trueconf Server 5.0 раскроются при совместном использовании с новым поколением клиентских приложений Trueconf 8 и мобильным приложением Trueconf 2.0 для Android, которые также доступны для бета-тестирования.

Для участия в тестировании необходимо заполнить онлайн-заявку, после чего участники будут добавлены в специальный Telegram-чат и получат доступ к скачиванию Trueconf Server 5.0, а также смогут взаимодействовать с другими экспертами и командой Trueconf. Тестирование продлится с 27 сентября до официального выхода Trueconf Server 5.0.

«‎Уже‎ сейчас все ИТ-специалисты отечественных организаций могут принять участие в тестировании и совершенствовании функциональных возможностей самой популярной отечественной ВКС-платформы, – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. – Такой подход является одной из известнейших мировых практик, которая создаст прямой диалог между разработчиками и пользователями ИТ-решений – это позволит обеспечить ИТ-специалистов по всей стране лучшим опытом взаимодействия с нашим ПО».