Merlion и TrueConf заключили партнерское соглашение

Merlion и TrueConf заключили партнерское соглашение, в рамках которого Merlion станет дистрибьютором продуктов компании TrueConf, российского разработчика решений для видеосвязи и совместной работы.

В рамках соглашения компания Merlion планирует продвижение и реализацию на территории России экосистемы программных и аппаратных решений TrueConf, позволяющих строить надежную ВКС-инфраструктуру на базе отечественных технологий. Сотрудничество Merlion и TrueConf позволит ускорить миграцию отечественных заказчиков на защищённую от санкций и блокировок ВКС.

Экосистема TrueConf объединяет рабочие места, переговорные помещения в офисах, удалённых сотрудников и аппаратные ВКС-устройства в единую сеть корпоративных коммуникаций. Программное обеспечение TrueConf работает на всех популярных ОС: Windows, macOS, iOS, Android и Linux, а также на российских ОС Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», Rosa и других. Кроме того, TrueConf уже адаптировано для работы с отечественными платформами «Эльбрус» и «Байкал», что позволяет строить сети видеокоммуникаций без применения иностранных стеков технологий.

«Рынок отечественных программных систем видеоконференцсвязи развивается очень активно – растёт спрос со стороны корпоративных пользователей, госструктур, и растёт количество предложений со стороны российских вендоров. Можно смело утверждать, что у нашего с TrueConf сотрудничества – большие перспективы», – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

«‎Спрос на российские автономные продукты продолжает стремительно расти, – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. – Партнёрское соглашение – важный этап, который позволит ускорить миграцию на безопасные ВКС-решения и защищённый мессенджер в проектах любого масштаба для заказчиков в России».