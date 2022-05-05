Спрос на российское ПО за месяц вырос в 10 раз
Спрос на российское программное обеспечение после начала специальной военной операции на Украине продолжает стремительно расти. Так, в период с марта по апрель 2022 г. рост составил до 10 раз. Повышение спроса отмечают на рынке отечественных операционных систем, а также на решения для видеоконференцсвязи. Последние, в том числе, стали популярны и за рубежом. Причина тому ограничения иностранных облачных ВКС-сервисов.
Спрос на ПО продолжает расти
Спрос на российское программное обеспечение в период с марта по апрель 2022 г. вырос до 10 раз. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.
«За последний месяц-два мы зафиксировали значительный спрос на российские продукты, он вырос от трех до 10 раз в зависимости от категории и класса ПО, — отметил глава Ассоциации. — Ситуация действительно меняется: если некоторое время назад компании не хотели замещать зарубежное ПО российским, ссылаясь на удобство и привычку, то сейчас, после ухода иностранных производителей ПО, интерес к российскому софту и спрос на него возрос в разы».
Рост спроса на ОС
Увеличились продажи, например, российских ОС «Альт» компании «Базальт СПО». В I квартале 2022 г. рост составил около 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил гендиректор «Базальт СПО» Сергей Трандин.
«И это несмотря на то, что аукционы по поставке "железа" с предустановленными операционными системами в этом квартале фактически не состоялись по причине увеличения стоимости начальной цены оборудования, — отмечает Сергей Трандин. — Мы видим интерес со стороны малого и среднего бизнеса, частных и юридических лиц, на которых не распространяются регуляторные требования по установке отечественного ПО». По его словам, в разы выросло и число скачиваний бесплатной ОС Simply Linux. Рост спроса на российские решения также подтверждает и заместитель гендиректора «ИВК» Иван Коровин.
Иное мнение о повышении спроса высказал гендиректор компании по разработке, дизайну и поддержке digital-проектов Only Кирилл Владимиров. По его словам, говорить о росте спроса на российские ОС рано. Пока растет количество запросов на отраслевые спецсервисы, такие как построение маршрутов для логистики, мониторинг инженерных систем и гео- и видео мониторинг, отмечает он.
Повышенный запрос на ВКС
Помимо спроса на ОС, вырос запрос и на программы для видеоконференций. В марте 2022 г. спрос на решения российской компании TrueConf вырос в два раза по сравнению с мартом 2021 г. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов. Он подчеркнул, что основными клиентами сегодня становятся представители бизнеса.
Рост спроса на российские решения в области видеоконференцсвязи наблюдается и на зарубежных рынках. Он составляет от 30 до 50% в зависимости от конкретного региона. «Драйвером для этого послужила ситуация вокруг нашей страны и ограничения иностранных облачных ВКС-сервисов, таких как Zoom, Webex, Teams, — отмечает Дмитрий Одинцов. — Крупные компании в других странах переходят с публичных ВКС-сервисов на автономные ВКС-системы, которые не могут быть заблокированы или отключены по решению сторонних провайдеров и создателей этих продуктов».
Спрос вызван уходом зарубежных игроков
Спрос на российское ПО был отмечен еще в начале марта 2022 г. После того, как свою деятельность на российском рынке приостановили такие зарубежные компании как Microsoft, Oracle, SAP и др., спрос на отечественные решения вырос на 300%.
Больше всего заказов приходится на офисные пакеты, ОС и системы управления базами данных. К российским компаниям, которые производят такие классы ПО, относятся «Русбитех-Астра», «Базальт СПО» и Postgres Professional. Например, спрос на продукты «Моего офиса» в марте 2022 г. вырос в семь раз по сравнению с показателями 2021 г.