После начала спецоперации спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз

Частные пользователи в России 1,23 млн раз скачали продукты «Мой офис документы» и «Мой офис стандартный» после начала военной спецоперации на Украине. Количество установок отечественного ПО для работы с документами в марте 2022 г. в 7 раз превысило показатели аналогичного месяца в 2021 г.

Импортозамещение на личных ПК

В марте 2022 г. частные пользователи в России скачали продукты «Мой офис документы» и «Мой офис стандартный» 1,23 млн раз, что более чем в семь раз превышает показатели 2021 г. в том же месяце. Данными с CNews поделилась пресс-служба разработчика офисного ПО для работы с документами «Мой офис».

На увеличение числа скачиваний, как сообщают в компании, повлиял закон, предписывающий продавцам и производителям предустанавливать российское программное обеспечение в смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Он начал функционировать в апреле 2021 г., и «Мой офис» попал в перечень 12 обязательных сервисов наряду с продуктами «Яндекса», Mail.ru, соцсетями «Вконтакте» и «Одноклассники». С тех пор инструменты для работы с документами на смартфонах и ноутбуках россияне стали загружать около миллиона раз в месяц. До поправок в законодательство число установок не превышало 150 тыс. в месяц.

«Дело в том, что счетчик начинает учитывать скачивание только после первой активации устройства», — рассказал СNews представитель компании «Мой офис» Александр Попов. Таким образом, скачиванием разработчики «Моего офиса» называют именно активацию продукта во время первого сеанса работы.

После начала спецоперации спрос на «Мой офис» у частных пользователей вырос в 7 раз

В то же время мартовские показатели компании выглядят более скромными, по сравнению с числом установок в декабре 2021 г., когда частные пользователи загрузили отечественное ПО почти 1,5 млн раз.

В отсутствие зарубежных аналогов

На популярность российского ПО для работы с документами среди частных клиентов также могло повлиять публичное заявление Microsoft о своем присоединении к санкциям (хотя и не в такой степени, как на корпоративных пользователей).

В начале марта 2022 г. корпорация, известная россиянам операционной системой Windows и пакетом офисных программ Office, оказалась в числе первых компаний США, которые решили покинуть российский рынок. До нее это сделали Apple, AMD и Intel.

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К 1 апреля, однако, стало известно, что Microsoft продолжает работать с российскими организациями, которые избежали западных санкций — и никакой полной приостановки бизнеса в стране не произошло. В письме, адресованном украинскому президенту Владимиру Зеленскому, об этом сообщил глава компании Брэд Смит (Brad Smith), объяснив, что корпорация сотрудничает со школами и больницами. Идет ли речь и о российских вузах, глава Microsoft не уточнил. Так, с последствиями санкций еще в декабре 2020 г. столкнулись сотрудники и студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана, с которым корпорация отказалась сотрудничать на фоне американских санкций против России. 4 апреля 2022 г. вуз сообщил, что перешел на российскую систему проектирования компании «Аскон» — «Компас-3D», которая функционирует на отечественной операционной системе «Альт».

Несмотря на маневры зарубежных компаний в новых общественно-политических условиях, спрос на отечественное ПО после ухода Microsoft, Oracle и SAP действительно вырос на 300%. Чаще всего в компаниях закупают приложения и операционные системы, выбирая между российскими продуктами «Мой офис», «Р7-офис», ОС Astra Linux, ALT Linux, «Роса» и др.

«За» – чуть больше половины

За год действия закона о необходимости предустановки российского программного обеспечения на импортные гаджеты доля пользователей, без скепсиса оценивающих это нововведение, достигла 57%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Мой офис» и агентства BCGroup, в ходе которого аналитики изучили привычки российских пользователей. Чуть больше половины респондентов одобрили импортозамещение.

Самыми популярными программами стали «Яндекс.Браузер» (предпочитают 77% респондентов), Kaspersky Internet Security (47%), и «Мой офис стандартный. Домашняя версия», который оставляют на своем ноутбуке 36%. Генеральный директор BCGroup Юлия Мосина отмечала, что первая волна скептицизма у российских пользователей сменилась более позитивным отношением к «суверенным» аналогам зарубежных продуктов.