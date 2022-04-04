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Большинство россиян одобряют предустановку отечественного ПО: итоги исследования «МойОфис» и агентства BCGroup

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и исследовательское агентство BCGroup изучили влияние программы предустановки на привычки и восприятие отечественных приложений российскими пользователями. По его результатам, лояльность пользователей к программе предустановки в 2022 г. выросла до 57%, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В ходе исследования было установлено, что большинство респондентов знакомы с программой предустановки и относятся к ней лояльно. Так, 35% опрошенных заявили, что благодаря программе они начали активнее использовать отечественное ПО, а 12% отметили, что всегда предпочитали российские решения.

В исследовании приняли участие порядка 3000 россиян, которые приобрели какое-либо устройство (персональный компьютер, смартфон, планшет) начиная со старта программы предустановки в апреле 2021 г. Исследование проходило во всех федеральных округах России и проводилось в два этапа: в период с сентября по октябрь 2021 г. и с февраля по март 2022 г.

Исследователи также выявили, что программа предустановки значительно повлияла на привычки и восприятие пользователей: среди тех, кто начал пользоваться российскими программами в результате предустановки, популярность российских продуктов выше, чем у тех, кто пользовался ими и до старта программы. Самой используемой программой на ПК стал «Яндекс.Браузер». Среди всех пользователей его предпочитают 72% опрошенных, а среди тех, кто начал пользоваться отечественными программами только после старта предустановки — 77%. На втором месте находится Kaspersky Internet Security, который показывает результаты 43% и 47% соответственно. Замыкает тройку лидеров «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» — 30% и 36% соответственно.

Среди программ для мобильных устройств за лидерство борется сразу несколько приложений. Так, среди тех, кто всегда пользовался российскими программами, с результатом 70% лидирует приложение «Госуслуги», следом за ним «Яндекс.Карты» (67%) и «Яндекс.Браузер» (61%). Однако, среди тех, кто начал использовать отечественное ПО в результате программы предустановки, картина совершенно иная. «Госуслуги» делят первое место с Kaspersky Internet Security — оба приложения получили по 65% голосов опрошенных. «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Браузер» идут следом, с результами 63% и 54% соответственно.

Среди обеих указанных выше групп пользователей, мобильное приложение «МойОфис Документы» заняло восьмую строчку рейтинга с результатами 27% и 29% соответственно, что позволило продукту войти в топ-10 наиболее используемых программ. Также, как и в случае программами для ПК, мобильное приложение популярнее у тех пользователей, которые познакомились с отечественным решением в результате предустановки.

Как показало исследование, пользователи высоко оценивают решения «МойОфис» с точки зрения индекса удовлетворенности (CSI, Customer Satisfaction Index). Так, для мобильного решения «МойОфис Документы» этот показатель составляет 81%, а у настольного пакета редакторов «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» он еще внушительнее — 86%.

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«Мы видим, как первая волна скептицизма у пользователей сменилась более позитивным отношением к программе предустановки. Более 35% опрошенных отметили, что начали активнее пользоваться отечественными приложениями благодаря нововведению, а это довольно внушительная цифра. Средний же уровень пользовательской лояльности (CSI) по российскому IT-рынку сейчас составляет 70%, и показатели “МойОфис” его на порядок превышают. Характер ответов, который мы наблюдали в ходе исследования, убеждает нас, что в ближайшем будущем эти показатели вырастут еще больше», – заявила Юлия Мосина, генеральный директор BCGroup.

«Программа предустановки показывает свою эффективность и мы рассчитываем на ее дальнейшее развитие. В условиях, когда иностранные операторы магазинов приложений, разработчики ПО и провайдеры сервисов угрожают отключениями и блокировками, а также убирают свои приложения из региона "Россия", именно предустанавливаемые приложения помогут пользователям решать их ежедневные задачи и позволят сохранить работоспособность различных устройств», – отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис».

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г.

Исследовательское агентство BCGroup специализируется на сборе свежих данных и их анализе, а также расчете маркетинговых показателей и индексов, проведении опросов и анализе big data. Во время пандемии Covid-19 агентство BCGroup разработало собственного робота-интервьюера, благодаря чему теперь можно проводить даже самые сложные опросы с высоким стабильным уровнем качества, минимизируя человеческий фактор со стороны интервьюеров. Также начиная с 2020 г. к анализу в рамках действующих проектов и исследований агентство добавляет данные big data, что позволяет существенно повысить качество итоговой информации.

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