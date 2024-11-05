Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server

«‎Группа Астра» и «Труконф» подтвердили совместимость службы каталогов ALD Pro и платформы для совместной работы TrueConf Server. Интеграция позволит обеспечить простую и бесшовную миграцию с зарубежных решений на отечественные, ускорить процессы масштабирования сетей видеосвязи, а также укрепить цифровой суверенитет в российских компаниях.

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, сообщила об успешном завершении тестирования совместимости между службой каталогов ALD Pro и TrueConf Server — программной платформой для совместной работы и корпоративных коммуникаций.

TrueConf Server включает в себя систему 4K-видеоконференцсвязи и вебинаров, корпоративный мессенджер и инструменты для дистанционной работы. Решение поддерживает работу без интернета в сетях любой сложности, позволяет проводить неограниченное число параллельных звонков и конференций с подключением до 2 тыс. участников к каждой.

ALD Pro — служба каталога для Linux. ИТ-решение позволяет управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. Дополнительно в системе реализованы функции автоматизированной установки ОС и ПО по сети на компьютеры в домене, удаленный доступ к рабочим столам пользователей и мониторинг состояния сервисов службы каталога.

Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Результаты подтвердили совместимость и стабильность работы обеих систем в единой инфраструктуре. Это открывает новые возможности для пользователей обеих систем, обеспечивая бесперебойную и безопасную работу в условиях повышенных требований к защите информации.

Совместимость ALD Pro и TrueConf Server позволяет компаниям не только обеспечить высокий уровень защиты информации, но и повысить надёжность работы коммуникационного ПО. Интеграция является примером того, как технологические инновации могут служить укреплению кибербезопасности и оптимизации рабочих процессов, предоставляя компаниям необходимые инструменты для успешной работы в условиях постоянно меняющегося цифрового ландшафта.

«Интеграция ALD Pro с TrueConf Server позволяет обеспечить более высокий уровень защиты данных и конфиденциальности переговоров, что критически важно для бизнеса в современных условиях. Благодаря совместимости компании могут легко масштабировать свои системы ВКС и управления пользователями в соответствии с растущими потребностями», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

«‎Совместно с «Группой Астра» мы работаем над наращиванием технологических совместимостей, чтобы в полной мере обеспечить компании в России комплексами отечественных решений, которые позволят не только построить независимую и безопасную ИТ-инфраструктуру, но и осуществить эффективный и бесшовный переход с иностранных стеков технологий», — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию «‎Труконф».