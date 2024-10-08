В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы

Новый ИИ-секретарь от «‎Труконф» вышел на рынок. ИИ способен расшифровать совещание и сократить до резюме. Весь процесс проходит в корпоративной сети заказчика – без использования интернета и «облаков».

Выход новинки на рынок

Компания «Труконф» выпустила на рынок с 3 октября 2024 г. новую разработку – ИИ-секретарь для ведения протоколов видеоконференций TrueConf AI Server. Помимо стенографирования виртуальный помощник анализирует речь выступающих и создает краткое или расширенное резюме, выделяя ключевые темы, задачи, предстоящие встречи и важные тезисы. Решение работает без подключения к интернету и отправки данных на внешние сервера. Для работы потребуется инсталляция полной версии TrueConf Server.

За счет автоматизации стенографирования, ИИ должен позволить сократить временные расходы на обработку и составление отчётов без рисков для безопасности и конфиденциальности данных.

«Мы хотим прийти к тому, чтобы это был дистрибутив, который легко можно развернуть на всех популярных платформах. – Объяснил CNews директор по развитию компании «Труконф» Дмитрий Одинцов. – На текущий момент решение рассчитано на компании с большим количеством сотрудников и проводимых ВКС, поэтому доступно в виде ПАКа с несколькими производительными GPU».

Изображение от DC Studio на Freepik ИИ-секретарь для ведения протоколов видеоконференций анализирует речь выступающих и создает краткое или расширенное резюме

Стоимость программно-аппаратного комплекса (софт плюс «железо») начинается от 1,5 млн руб. Цены будут варьироваться в зависимости от количества аппаратных серверов и необходимой скорости распознавания.

Расшифровать совещание и сократить до резюме

Для создания протокола с помощью ИИ пользователю достаточно в два клика пригласить в конференцию специального бота, который после завершения встречи подготовит стенограмму и отправит соответствующую ссылку в личном сообщении во встроенном корпоративном мессенджере «Труконф».

Авторизованные в системе пользователи смогут выбрать, с кем из коллег поделиться доступом к полученным протоколам и резюме, а также при необходимости выгружать их в виде документа или таблицы.

TrueConf AI Server учитывает пунктуацию, нестандартную терминологию и создает подробный сценарий с учетом имен участников и таймкодов, а также возможностью быстро воспроизвести любой фрагмент диалога в формате аудио. Также TrueConf AI Server на данный момент способен расшифровывать и английскую речь.



Кроме того, ИИ умеет анализировать созданный протокол и извлекать из него ценную информацию для создания краткого резюме и удобных отчетов. Пользователям доступны три варианта: краткий – с самой важной информацией, стандартный – с извлечением из протокола информации о встречах, задачах и ответственных сотрудниках, а также развернутый – с подробным описанием основных тем и обсуждаемых вопросов.

Изображение: «Труконф» Скриншот расшифровки конференции TrueConf AI Server

Как обучить ИИ-секретаря

Новый продукт разрабатывался в течение двух лет. Несколько нейросетей, названия которых компания не разглашает, стали лишь небольшой частью предлагаемого решения. Внутри TrueConf AI Server задействовано множество алгоритмов и ноу-хау по очистке звука, разделению голосов участников, синхронизации событий конференции, балансировке нагрузки, обеспечению конфиденциальности. Главным вопросом стала оптимизации производительности, поскольку требовалось создать автономное решение, работающее в закрытом контуре и не требующее подключения к интернету.

«Обучение ИИ проходило более года. – Рассказал Дмитрий Одинцов. – Большая часть обучения заключается в ручной разметке данных для последующей обработки. Мы фокусируемся на оптимизации, стремимся к тому, чтобы решение быстро работало с любым количеством конференций. Процесс осуществлялся при поддержке наших крупных заказчиков из разных сфер бизнеса и деятельности, чтобы учитывать различную терминологию, допущения в речи и многое другое».

ИИ для расшифровки видеоконференций: нюансы спроса

Сегодня ИИ стал одним из главных трендов рынка видеоконференцсвязи: разработчики внедряют «умные» модули в свои продукты, чтобы решать проблемы пользователей со звуком и видео, а также снижать нагрузку на ИТ-специалистов.

Однако, согласно данным опроса «Видео+Конференции» более 500 ИТ-специалистов в России, лишь около 1% отечественных компаний используют ИИ для создания протоколов по итогам онлайн-встреч. Заказчики ВКС-систем среди среднего и крупного бизнеса, операторов связи, федеральных и региональных служб, промышленности и медицины в 33% случаев для ведения протокола назначают ответственных сотрудников. В 28% случаев пользователи сохраняют аудио или видеозапись, в 38% — каждый участник самостоятельно фиксирует итоги совещаний.

В «Труконф» слабый интерес к сервисам для расшифровки связывают в первую очередь с вопросами конфиденциальности и передачи записи совещаний в чужие «облака», где их расшифровывает ИИ. Вторая причина — сложность интеграции ВКС-решений и существующих систем для расшифровки речи, что усложняет процесс создания, сохранения и распространения протоколов встречи между сотрудниками.