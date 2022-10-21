TrueConf разработала ПАК для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств

TrueConf разработала новый программно-аппаратный комплекс для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств — TrueConf Coordinator. Решение позволит заменить на отечественном рынке зарубежные решения Crestron, Extron, QSC и AMX, срок поставки которых увеличился более чем на год, а цена возросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.

C 2020 г. значительно вырос спрос на автоматизацию переговорных комнат и офисных помещений: так, по данным аналитиков «Мегафон», среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для создания «умного дома/офиса» до 2023 г. составят в среднем около 30%. Прежде всего это связано с постоянным ростом числа проводимых онлайн-мероприятий и необходимости упрощения и автоматизации сопутствующих процессов.

Около 87% переговорных комнат в стране не имеют централизованных средств управления, из-за чего у пользователей возникают трудности в вопросах управления аудио-, видео- и другим оборудованием во время видеоконференций и гибридных мероприятий. Так во время сеансов ВКС в больших конференц-залах требуются дополнительные устройства, которые позволяют переключать изображения с камер, задействовать синхроперевод, регулировать громкость аудиорешений и выполнять другие задачи. Обслуживание и эксплуатация таких устройств требует от компаний постоянного привлечения ИТ-специалистов, индивидуальных доработок и дополнительных затрат.

Сегодня выполнение проектов по автоматизации переговорных комнат и офисных пространств в России сильно затруднено из-за большог спроса и нехватки комплектующих для панелей и пультов управления Crestron, Extron, QSC и AMX, что увеличивает срок поставок этих решений в среднем до 18 месяцев, а их стоимость — на 30% и более. Опираясь на потребности российского рынка, специалисты TrueConf разработали отечественный аналог для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств — программно-аппаратный комплекс TrueConf Coordinator.

Опыт работы инженеров TrueConf с AV-оборудованием российских и иностранных производителей позволит осуществлять модификацию программной системы Coordinator для каждого отдельного проекта с учётом индивидуальных требований заказчика, особенностям офисных помещений и приобретенным ранее парком аудио- и видеоустройств российского или зарубежного производства. В сравнении с альтернативными иностранными решениями, например, Crestron, заказчики смогут сократить затраты на модификацию программной части в 2 и более раз.

Программная часть TrueConf Coordinator может быть развернута на одном или нескольких связанных между собой устройствах (сенсорных планшетах и персональных компьютерах), что удобно при проведении масштабных онлайн-мероприятий, когда требуется задействовать команду ИТ-специалистов для управления большим количеством оборудования.

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Применение TrueConf Coordinator в качестве центрального элемента вместо Crestron или Extron позволит управлять практически любым имеющимся в зале AV-оборудованием и устройствами «умного офиса» благодаря встроенной поддержке необходимых протоколов: Zigbee — для устройств «умного дома»; VISCA IP, PELCO-D/PELCO-P — для PTZ-камер; RS-485,232 — для конгресс-систем; IP — для AV-оборудования.

Текущая версия TrueConf Coordinator поддерживает следующие функции: управление наведением PTZ-камеры в ручном режиме с помощью настройки пресетов, а также в автоматическом при активации микрофона; регулировка уровня громкости каждого аудиоустройства; настройка эхо- и шумоподавления; выбор на видеоматрице входов для захвата или вывода изображения с ПК, SIP/H.323-терминала, основного или превью-канала видеомикшера, а также любого другого источника видео, предусмотренного проектом; распределение аудиопотоков, например, с конгресс-системы на ПК, а затем на динамики. При этом мгновенно происходит переключение при изменении порядка; поддержка режима «картинка в картинке», что позволяет во время проведения видеоконференции выводить на экран как раскладку с участниками, презентации, видео и другую графику; управление любым дополнительным оборудованием в помещении благодаря поддержке технологий «умного офиса»: систем освещения, кондиционирования, умных розеток, моторизированных штор и других специализированных устройств.

Ещё одно серьёзное препятствие, с которым сегодня сталкиваются российские компании при оснащении своих конференц-залов — уход с отечественного рынка многих зарубежных AV-компаний, среди которых Logitech, Sennheiser, Poly и Jabra. Поэтому TrueConf Coordinator адаптирован для работы с CleverMic — производителем AV-оборудования, который гарантирует дальнейшую работу и доступность своих решений в России. Это позволит российским заказчикам проводить цифровизацию и автоматизацию офисных помещений без применения устройств зарубежного производства, что актуально в условиях санкций и курса на импортозамещение.

«Потребность в отечественной системе для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств появилась задолго до введения санкций в 2022. Во время пандемии COVID-19 многие иностранные производители, в числе которых Crestron, Extron и другие, задерживали поставку своей продукции в нашу страну более чем на 6 месяцев, ссылаясь на сложную логистику вследствие профилактических ограничений, а также на общемировой кризис электронной компонентной базы, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Сегодня из-за сложной геополитической ситуации отечественным заказчикам приходится ждать только поставку иностранных комплектующих до 18 месяцев. А в срок реализации самого проекта нужно заложить ещё работу системного интегратора по настройке оборудования и разработке индивидуального интерфейса, что добавляет 2-3 месяца к общему времени реализации проекта. Поэтому, чтобы сократить сроки цифровизации до приемлемых, а также уменьшить конечную стоимость проекта, мы разработали отечественный аналог».